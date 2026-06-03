De autoria do vereador Marcão Braz (PP), o documento pede a implementação de aulas da modalidade especialmente para crianças, adolescentes e jovens

publicado em 03/06/2026

Foto: A Cidade

Da redaçãoA população de Votuporanga pode ter, em breve, acesso a aulas gratuitas de kickboxing. Isso é o que pede uma indicação protocolada na Câmara de Votuporanga.De autoria do vereador Marcão Braz (PP), o documento pede a implementação de aulas da modalidade especialmente para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social. “O kickboxing é uma modalidade esportiva que vem crescendo significativamente em todo o país, destacando-se não apenas como prática esportiva, mas também como importante ferramenta de inclusão social, disciplina, desenvolvimento físico e fortalecimento emocional”, afirma.O vereador também destaca que “iniciativas esportivas gratuitas representam importante instrumento de prevenção social, afastando crianças e adolescentes da ociosidade, da exposição às drogas e da criminalidade, ao mesmo tempo em que incentivam hábitos saudáveis e promovem integração comunitária.” A ideia principal seria a realização dessas aulas em espaços esportivos já presentes na cidade, como o ginásio Mário Covas ou o CSU.A vereadora Natielle Gama (Podemos) usou seu tempo de tribuna na sessão de anteontem para destacar as aulas gratuitas de jiu-jitsu e judô que são realizadas no distrito de Simonsen. De acordo com ela, o projeto vem sendo realizado a mais de um ano e “as inscrições ainda estão abertas e é uma oportunidade de seu filho ou sua filha poder praticar artes marciais de maneira gratuita em Simonsen.”