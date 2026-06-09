Os cursos poderão ser oferecidos por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra – CTMO

publicado em 10/06/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redaçãoO distrito de Simonsen pode receber cursos profissionalizantes gratuitos. A especulação surge a partir de uma indicação enviada à Câmara de Votuporanga que pede à Prefeitura, por meio do Centro de Treinamento de Mão de Obra – CTMO, que promova a oferta de cursos profissionalizantes no distrito.No documento, de autoria do vereador Carlim Despachante (Republicanos), o motivo principal é ampliar as oportunidades de qualificação profissional aos moradores do local. De acordo com o vereador, “é de conhecimento público que o CTMO desenvolve importante trabalho na formação profissional de jovens e adultos, contribuindo para a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico. No entanto, muitos moradores do Distrito de Simonsen encontram dificuldades para participar dos cursos ofertados na área urbana de Votuporanga, em razão da necessidade de deslocamento, dos custos envolvidos e da incompatibilidade de horários com suas atividades profissionais e familiares.”Ele ainda prega que a descentralização de tais atividades, via realização de cursos no próprio distrito, possibilitaria a o acesso à qualificação profissional a um número maior de pessoas. Isso acaba “fortalecendo a inclusão social e ampliando as chances de inserção e permanência no mercado de trabalho”, afirma.Algumas das áreas que, de acordo com o vereador, poderiam ser atendidas são informática, administração, eletricista, mecânica, soldagem, empreendedorismo, gastronomia, entre outras.