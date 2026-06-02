Com sede em Votuporanga, a JG Estruturas Metálicas celebra 17 anos de atuação levando qualidade, inovação e compromisso para obras em todo o Brasil

publicado em 02/06/2026

Essa evolução permitiu à empresa conquistar importantes parceiros e atender grandes instituições e empresas, entre elas SESI, SENAI, USP, UNESP, JBS e Frango Rico

Com sede em Votuporanga, a JG Estruturas Metálicas celebra 17 anos de atuação levando qualidade, inovação e compromisso para obras em todo o Brasil. Ao longo de sua trajetória, a empresa vem ampliando seus serviços, fortalecendo o setor industrial e contribuindo diretamente para a geração de empregos e o desenvolvimento econômico regional.Reconhecida pela excelência em seus projetos e pela confiança conquistada junto aos clientes, a JG se destaca pela tradição familiar, dedicação e constante busca por soluções modernas e eficientes para a construção civil.Com 17 anos de trajetória, a JG Estruturas Metálicas se consolidou como uma das empresas que representam a força da indústria de Votuporanga no cenário nacional. Construída sobre os valores da união familiar, dedicação e compromisso, a empresa vem expandindo sua atuação e contribuindo diretamente para o desenvolvimento da construção civil em diversas regiões do país.Fundada pelo casal Valfredo e Janete Lorenzeti, juntamente com os filhos Gabriel Lorenzeti e Jéssica Lorenzeti, a JG iniciou suas atividades voltada à fabricação de estruturas metálicas para barracões. Com visão empreendedora e foco constante na qualidade, a empresa ampliou rapidamente sua área de atuação, passando a oferecer soluções completas para obras industriais, comerciais e institucionais.Hoje, a JG Estruturas Metálicas atua em todas as etapas da construção civil, desde fundações até coberturas e acabamentos, entregando projetos personalizados e desenvolvidos de acordo com as necessidades de cada cliente. Essa evolução permitiu à empresa conquistar importantes parceiros e atender grandes instituições e empresas, entre elas SESI, SENAI, USP, UNESP, JBS e Frango Rico.O nome JG carrega um significado especial: representa a união dos nomes dos filhos do casal fundador, Jéssica e Gabriel, traduzindo os princípios que sustentam a empresa desde sua criação. Esses valores são refletidos diariamente na relação de confiança construída com clientes, colaboradores e fornecedores ao longo dos anos.Com sede em Votuporanga e atuação em diferentes estados brasileiros, a JG se destaca pela excelência técnica, compromisso com prazos e constante investimento em inovação. Além de movimentar a economia local, a empresa também desempenha um importante papel na geração de empregos e no fortalecimento do setor industrial regional. Neste especial da Semana da Indústria, a JG Estruturas Metálicas reafirma sua posição como exemplo de empreendedorismo, crescimento sustentável e tradição familiar, levando o nome de Votuporanga para importantes obras em todo o Brasil.