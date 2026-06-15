O Conjunto Habitacional foi entregue em cerimônia realizada no dia 29 de maio e agora tem várias das casas com problemas

publicado em 16/06/2026

Conjunto Habitacional Thui Seba, resultado do desfavelamento, foi entregue com várias casas tendo problemas Foto: A Cidade

Da redaçãoMoradores do Conjunto Habitacional Thui Seba, na zona Sul de Votuporanga, estão relatando muitos problemas com as casas que compraram do projeto de desfavelamento. O bairro foi entregue pelo governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e pelo prefeito Jorge Seba, em cerimônia realizada no dia 29 de maio.De acordo com moradores, as reclamações vão desde coisas simples, como falta de pressão nas torneiras e o registro da caixa d’água estar fechado, até situações mais sérias, como vazamentos, infiltrações e alagamentos. Os novos moradores começaram a se mudar para o local na última semana.A reportagem do jornalesteve no Thui Seba na manhã desta segunda-feira (15), onde ouviu os problemas denunciados pelos moradores. Fátima da Silva, de 50 anos, mudou para a casa nova na semana passada e descobriu que as portas do banheiro e dos quartos não fecham. “Eu que vou pagar por essa casa, e mesmo assim não deu uma casa que presta. Você paga uma coisa, você quer uma coisa boa, porque todo mês vem descontando. Eles só querem arrancar dinheiro da gente. Vontade de quando chegar no final do mês mandar uma mensagem pra falar que não vou pagar”, conta a aposentada.Cleide Rodrigues, de 66 anos, foi outra moradora que recebeu sua casa com problemas. No seu caso, o esgoto estava entupido e ela estava sem água para lavar a roupa. “O sifão deles não deu conta, então eu tive que comprar um novo. Aí pra consertar o resto eles mandaram esperar, porque estão vendo as casas que estão sem água e luz, que são bastante”, afirmou.Outro morador que também relatou problemas foi Igor Gustavo, ex-morador do Matarazzo, que havia acabado de mudar. Ele conta que não tinha relógio de energia na casa, vazamentos no tanque e do registro da caixa d’água estar fechado.Um problema que afeta a todos e também foi levantado por algumas pessoas é o estado da estrada de terra que liga o bairro ao resto da cidade. De acordo com pessoas ouvidas no local, foi feito um nivelamento antes da inauguração, mas devido às chuvas, agora o local está tomado por buracos.Apesar de todos os problemas, a empresa responsável pela construção das casas está atendendo as demandas. Os moradores informaram que alguns dos reparos foram realizados no dia em que foi comunicado ou, no mais tardar, no dia seguinte. Enquanto a reportagem conversava com a moradora Cleide, a equipe da empresa em questão chegou ao local para reparar os problemas da casa dela.A Prefeitura de Votuporanga e a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo) foram contatadas para respostas e ambas enviaram aquiesceram.“A Prefeitura de Votuporanga informa que, desde a inauguração do Conjunto Habitacional Thui Seba, mantém equipes mobilizadas para prestar apoio aos futuros moradores durante o processo de ocupação das unidades habitacionais. A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano segue em contato permanente com a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), responsável pelo empreendimento, para acompanhar as demandas apresentadas pelos moradores e realizar os encaminhamentos necessários. As situações pontuais identificadas estão sendo comunicadas aos responsáveis para avaliação e adoção das providências cabíveis.”“A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU) informa que, desde a entrega do empreendimento Votuporanga S, realizada em maio de 2026, não recebeu reclamações de moradores e que permanece à disposição dos mutuários que estão realizando suas mudanças. Estão presentes no próprio empreendimento equipe de apoio de Gerenciamento/Fiscalização da CDHU e equipe da contratada responsável pela execução das unidades habitacionais, composta por eletricista, encanador, pedreiro e servente, para atendimento de eventuais ocorrências. Os mutuários também podem entrar em contato com a Companhia por meio da Gerência Regional de São José do Rio Preto pelos telefones (17) 3218-8328 / 3218-8582 / 3218-8389, pelo e-mail: gr-sjrpreto-atendimento@cdhu.sp.gov.br ou presencialmente, das 08h às 16h, na Avenida Floriano André Cabrera, S/N, em São José do Rio Preto”.