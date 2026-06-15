Foram 80,77 mm de precipitação, em um mês no qual a média esperada é entre 15 mm e 25 mm

publicado em 16/06/2026

Foram três dias de chuva constante Foto: A Cidade

Da redaçãoAs chuvas do último final de semana em Votuporanga foram responsáveis por fazer deste mês de junho o mais chuvoso desde 2016. Entre sexta-feira (12) e domingo (14), foram 80,77 mm de precipitação, em um mês no qual a média esperada é entre 15 mm e 25 mm.De acordo com dados obtidos pelo jornaljunto ao Ciiagro (Centro Integrado de Informações Agrometeorológicas) do Estado de São Paulo, os três dias de chuva foram responsáveis por quebrar um recorde estabelecido em 2023, no qual choveu 76mm em junho. O maior volume anterior a este havia sido em 2022, com 48mm.Apesar disso, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) e o Climatempo indicam que nesta terça-feira (16) ainda podem acontecer pancadas de chuva isoladas, mas após isso o clima deve permanecer firme até, pelo menos, sábado, dia 20.Após o final de semana chuvoso, o que fica agora para Votuporanga é o frio. De acordo com o Inmet, uma frente fria foi responsável pela precipitação elevada e ela vai ficar estacionada na região até sexta-feira, 19.Medida Provisória publicada nesta segunda-feira (15) destinará R$ 337,5 milhões para ações de combate ao desmatamento, prevenção de incêndios e fiscalização ambiental.Desse total, R$ 194,4 milhões serão destinados ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), e R$ 143,1 milhões vão para o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).No âmbito do Ibama, a maior parte dos recursos – cerca de R$ 149,3 milhões – será aplicada em ações de prevenção e controle de incêndios florestais em áreas federais prioritárias. A estimativa é de ampliação da área protegida em mais de 148 mil quilômetros quadrados.Outros R$ 45,1 milhões serão destinados a atividades de controle e fiscalização ambiental, com previsão de incremento no número de ações em todo o território nacional.