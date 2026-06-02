As vagas estão em disponíveis em três frentes diferentes: PAT, Associação Comercial de Votuporanga e Emprega Votu

publicado em 02/06/2026

Somente na Associação Comercial de Votuporanga são mais de 30 vagas de trabalho cadastradas nesta semana Foto: A Cidade

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brA cidade tem 99 vagas de emprego nesta semana. As oportunidades estão cadastradas em três frentes: Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), Associação Comercial de Votuporanga (ACV) e Emprega Votu.O Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) tem oito vagas de trabalho: ajudante de motorista; auxiliar de escritório; costureira; embalador; montador de marcenaria; operador de caixa – lotérica; serviços gerais; montador de móveis.Para concorrer às vagas de emprego anunciadas pelo PAT é necessário ter currículo cadastrado no Posto de Atendimento e retirar a carta de encaminhamento. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 9h às 15h. O PAT fica no Centro do Empreendedor, na rua Barão do Rio Branco, 4.497, próximo ao jornal A Cidade.A ACV tem 33 vagas de trabalho: analista de prospecção; assistente de departamento pessoal; apoio de loja; atendimento crediário; auxiliar de comércio; auxiliar de limpeza; auxiliar de mecânico; auxiliar de saúde bucal; auxiliar fiscal; auxiliar geral; balconista; caixa; consultora volante; consultor de vendas – agência de viagem; coordenador comercial; costureira; cozinheira; entregador; estoquista; executivo de contas especializado; financeiro (contas a pagar e receber); gestão de rescisão/manutenção; instrutor de laboratório de informática; marceneiro; mecânico; montador de estrutura; motorista; operador comercial; promotor de vendas; pós-vendas; soldador; vendedor(a) para diversos segmentos; visitador médico.Os interessados podem comparecer na sede da Associação Comercial, na rua Mato Grosso, 3.545, perto da esquina com a Pernambuco, de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h. Também é possível enviar currículo pelo WhatsApp (17) 98132 – 0022.O Emprega Votu está com 58 vagas de trabalho cadastradas. A plataforma, que foi lançada em 2022, é um sistema online para cadastro de currículos que aproxima as pessoas que estão à procura de emprego das empresas que procuram mão de obra qualificada. O endereço online é empregavotu.com.br.