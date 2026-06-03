Local será transformado em um Centro de Educação Ambiental; também foi anunciado o programa de reflorestamento e energia solar

publicado em 03/06/2026

Saev e Prefeitura de Votuporanga realizaram um evento na manhã desta terça-feira (2) e anunciaram algumas ações Foto: A Cidade

Da redaçãoEm evento realizado na manhã desta terça-feira (2), a Saev anunciou, junto da Prefeitura de Votuporanga, várias mudanças importantes que serão feitas no Horto Florestal da cidade. Além disso, foi anunciado pelo prefeito Jorge Seba um programa de reflorestamento para Votuporanga, que contará com quase 53 mil mudas de árvores a serem plantadas.Estiveram presentes, além do prefeito, o superintendente da Saev, Oswaldo Carvalho, a secretária da Educação, Sílvia Letícia, os vereadores Sargento Moreno, Débora Romani, Engenheiro Gláuber e Ricardo Bozo, além de representantes de outras áreas.O primeiro ponto explicado foi a transformação do Horto Florestal em um Centro de Educação Ambiental. O projeto prevê um investimento total no valor de R$ 871.051,49, sendo R$ 472.181,89 do Fundo Estadual de Recursos Hídricos (Fehidro) e R$ 398.869,60 de contrapartida da Saev Ambiental. A ideia do projeto é promover práticas sustentáveis, como compostagem e produção de mudas, e conscientizar sobre arborização urbana.O local também será sede do centro de compostagem da cidade, que será realizado em uma parceria com o Rotary International e o Rotary 8 de Agosto. A compostagem é a "reciclagem dos resíduos orgânicos": é uma técnica que permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, entre outros) em adubo.Será implementado também um novo berçário de mudas para a produção de plantas nativas, além de árvores frutíferas e hortaliças. Também foi anunciado o “Votu+Verde”, programa que visa consolidar o Viveiro Municipal como referência para a arborização urbana sustentável. Outra atração a ser instalada no Horto será uma Calçada Sensorial, um espaço que integrará aspectos sensoriais e ambientais.O segundo projeto anunciado será realizado em parceria com a Polícia Militar Ambiental. De acordo com a Prefeitura e com a tenente Roberta Aniceto, o programa terá como foco a educação ambiental para as crianças. A oficial da PM, em sua fala, afirmou que “nós temos homens e mulheres especializados em várias áreas do meio ambiente. Então a Prefeitura irá propor os temas, os quais sãos os maiores problemas, como a questão do descarte irregular. A Polícia Militar Ambiental entra com os nossos policiais militares especializados na educação ambiental, com foco principal nas crianças. Nós temos que começar essa educação em casa, com nossas crianças.”Já Sílvia Letícia comentou que “eu não acredito que nós mudamos uma comunidade, um cenário se não começarmos pela infância. Se eu quero transformar os territórios, por mais vulneráveis que sejam, precisa ser com os pequeninos.”Uma parte do evento foi focado na assinatura dos projetos de lei que visam diminuir o descarte ilegal de lixo. Ambos foram apresentados em abril deste ano, durante coletiva de imprensa para prestar contas dos 30 primeiros dias de trabalho de Oswaldo Carvalho à frente da Saev. O momento simbólico contou com a assinatura de todos os vereadores presentes. Ambos os projetos de lei foram apresentados na Câmara de Votuporanga na noite de anteontem.Jorge Seba usou o seu tempo de fala para poder anunciar o que ele afirma ser o maior programa de reflorestamento da cidade. Serão 52.931 mudas de árvores nativas da região que serão plantadas em três pontos da cidade: 15.131 mudas na Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), na confluência dos córregos Marinheiro e Água; 23.338 mudas no entorno da estrada vicinal Boiadeira e; 14.482 mudas no distrito de Simonsen, próximo ao 7º Distrito Industrial.“Votuporanga se desenvolveu demais. E quando a cidade se desenvolve, ela acaba criando passivos ambientais, pois é preciso mexer em algumas áreas verdes para que elas sejam ocupadas, responsavelmente, para uma situação de desenvolvimento urbano. Nós criamos esse passivo por várias administrações e nós vamos, através disso, pagar todos os nossos passivos ambientais”, comentouO último projeto, o qual não teve muitos detalhes divulgados, foi a implementação de parques de energia solar para redução de custo da Saev. De acordo com a administração, atualmente a autarquia gasta R$ 1,1 milhão por mês com energia elétrica. A implementação de energia solar atrelada a unidades de tratamento ou distribuição de água já está sendo realizada por empresas como a Sabesp.