Ação faz parte do programa Operação São Paulo Sem Fogo, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo

publicado em 03/06/2026

Foto: Defesa Civil

Da redaçãoVotuporanga deve receber, nos próximos meses, um caminhão-pipa para a ajuda nas queimadas que podem ocorrer na cidade, além de kits de combate a incêndio. Ação faz parte do programa Operação São Paulo Sem Fogo, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do estado de São Paulo.Outras cidades da região, como Valentim Gentil e Jales já receberam tanto o caminhão quanto os kits, mas, assim como Votuporanga, Santa Fé do Sul ainda está para receber. No total, a região Noroeste receberá 4 mil kits e 14 caminhões.Atualmente, a operação está em sua fase vermelha, que compreende os meses de junho a outubro. Nesse período, existe um foco ainda maior na atenção para as ações de resposta, a intensificação da fiscalização repressiva e o reforço nas ações de comunicaçãoA ação vem em preparação ao evento climático conhecido como El Niño, que, de acordo com especialistas, neste ano será uma versão muito mais intensa que a normal, tendo sido apelidado de “Super” El Niño. O evento é um aquecimento anormal da temperatura das águas do Oceano Pacífico Equatorial, que afeta a circulação atmosférica e gera influência no clima de várias partes do mundo. A região de Votuporanga pode ser atingida sofrendo com aumento das temperaturas, ondas de calor mais frequentes, riscos fortes de incêndios e períodos de chuva intensa durante a primavera e verão.