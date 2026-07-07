Unidade móvel atenderá empreendedores e produtores rurais durante três dias de evento, que também contará com palestras sobre gestão

publicado em 07/07/2026

Foto: Sebrae

O Sebrae Móvel estará presente no 2º Encontro de Muladeiros de Votuporanga com atendimentos gratuitos a empreendedores e produtores rurais entre os dias 8 e 10 de julho, das 9h às 17h. A unidade oferecerá orientações sobre gestão, finanças, marketing, inovação, acesso a crédito e formalização de negócios, além de divulgar cursos e programas do Sebrae-SP.A participação da instituição integra a programação oficial do Encontro de Muladeiros, considerado um dos principais eventos dedicados aos muares e asininos da região. A expectativa é aproximar soluções de gestão e inovação do público do agronegócio, contribuindo para o fortalecimento da competitividade das propriedades rurais e dos pequenos empreendimentos da região.Além dos atendimentos, o Sebrae-SP promoverá, na sexta-feira (10), o Encontro de Produtores Rurais, iniciativa voltada à qualificação de produtores, empresários do agronegócio e profissionais do setor. A programação terá início às 8h, também no Centro de Eventos Helder Galera, localizado na Rodovia Vicinal Ângelo Commar, entre Votuporanga e Parisi.O encontro reunirá palestras sobre vendas e comercialização para produtores rurais, nutrição, irrigação e eficiência energética, temas considerados estratégicos para o aumento da produtividade e da rentabilidade no campo. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.A agenda faz parte da programação da sexta-feira (10) do Encontro de Muladeiros, que também receberá provas de marcha e morfologia de muares, além da abertura da Feira de Negócios Agropecuários, espaço destinado à exposição de tecnologias, equipamentos, produtos e serviços voltados ao desenvolvimento do agronegócio.Em sua segunda edição, o Encontro de Muladeiros reunirá criadores, competidores, expositores e admiradores da cultura dos muares e asininos. O evento sediará ainda a 4ª etapa da Copa do Brasil de Asininos e a 5ª etapa do Circuito Nacional de Marcha de Muares, consolidando Votuporanga como um dos polos de referência para o segmento no Estado.Ao término do Encontro de Produtores Rurais, os participantes das palestras receberão um almoço gratuito. A programação do evento inclui ainda atrações culturais, feira de negócios e shows ao vivo, ampliando as oportunidades de integração entre produtores, empresas, especialistas e instituições que atuam no desenvolvimento do agronegócio regional.