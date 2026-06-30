Segundo a Polícia Militar, suspeito foi abordado após tentar fugir da ordem de parada e confessou que receberia R$ 1,5 mil pelo transporte

publicado em 07/07/2026

Força Tática da Polícia Militar apreendeu drogas em Votuporanga (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brNa noite desta segunda-feira (6), por volta das 19h15, equipes da Força Tática da Polícia Militar apreenderam mais de 20 quilos de drogas durante uma ação na rodovia Euclides da Cunha, em Votuporanga.De acordo com a Polícia Militar, há algum tempo a corporação vinha recebendo denúncias envolvendo um veículo GM Prisma e seu condutor, de 21 anos, que estaria dedicado ao comércio e transporte de drogas. Ainda segundo a PM, na noite de ontem foram recebidas informações anônimas e específicas de que o homem teria ido a Votuporanga para retirar uma grande quantidade de entorpecentes.Diante das informações, o policiamento foi direcionado para a rodovia Euclides da Cunha. Na altura do quilômetro 541, no sentido Votuporanga – Fernandópolis, o veículo foi localizado em trânsito. Os policiais deram ordem de parada com o uso de sinais luminosos e sirene, que inicialmente não foi obedecida pelo motorista, sendo necessária a interceptação do automóvel, com uma das viaturas transpondo sua circulação para impedir a continuidade da fuga.Após a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal no suspeito, localizando um aparelho celular que estava em sua mão. No interior do veículo, foram encontrados R$ 49 em dinheiro e, sobre o banco dianteiro do passageiro, três placas de maconha do tipo DRY e um tijolo de cocaína. Já no porta-malas havia um saco branco contendo vinte tijolos de maconha.Segundo a Polícia Militar, o homem revelou que, há cerca de 90 dias, em razão de dificuldades financeiras, passou a se dedicar ao comércio e transporte de drogas. Ele informou que, na noite de ontem, foi até Votuporanga, onde recebeu de um indivíduo em uma motocicleta parte do conteúdo ilícito encontrado no veículo. Posteriormente, deslocou-se até o trevo de Simonsen, onde outro motociclista lhe entregou um saco contendo os vinte tijolos de maconha. Ainda conforme seu relato aos policiais, pelo transporte realizado naquela noite receberia a quantia de R$ 1.500.A Polícia Militar informou que foi necessário o uso de algemas devido ao receio de fuga do suspeito. Ele foi encaminhado ao plantão policial para as demais providências. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante, bem como a apreensão de todos os itens relacionados na ocorrência. O homem permaneceu preso, à disposição da Justiça.