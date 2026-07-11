O encontro acontecerá na Estância Krik, localizada na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no quilômetro 524, em Votuporanga
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Daniel Marques
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A vereadora Natielle Gama (Podemos) realizará, no próximo dia 13 de julho (segunda-feira), às 19h30, um evento para o lançamento de sua pré-candidatura ao cargo de deputada federal. O encontro acontecerá na Estância Krik, localizada na rodovia Euclides da Cunha (SP-320), no quilômetro 524, em Votuporanga.
A iniciativa marcará o início da pré-campanha da parlamentar com foco nas eleições de 2026. A expectativa é reunir apoiadores, lideranças políticas, representantes de diferentes segmentos da sociedade, convidados e imprensa.
Durante o evento, Natielle Gama deverá apresentar oficialmente sua intenção de disputar uma vaga na Câmara dos Deputados, além de destacar propostas e diretrizes que pretende defender ao longo do período de pré-campanha.
Em abril, a vereadora Natielle confirmou sua pré-candidatura ao cargo de deputada federal pelo Estado de São Paulo. A oficialização ocorreu durante convenção promovida pelo partido na cidade de São Paulo. Na ocasião, a parlamentar de Votuporanga foi apresentada como pré-candidata a uma vaga na Câmara dos Deputados. O evento reuniu diversas lideranças do Podemos, entre elas a presidente nacional da legenda, Renata Abreu.