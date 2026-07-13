Cidade foi a segunda colocada no ranking da região, mas ficou na 325º colocação geral do país; pontuação é a melhor da série histórica

publicado em 14/07/2026

A cidade alcançou 97,3% da pontuação e ficou bem na comparação com outros municípios da região Foto: Prefeitura de Votuporanga

Da redação

Votuporanga foi a segunda melhor cidade da sua região na tabela de transparência fiscal do ano de 2025. De acordo com o Ranking Siconfi 2026 do Tesouro Nacional, a cidade ficou atrás apenas de Cosmorama nas cidades vizinhas e em 325º colocação no geral do país.

O Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi é uma publicação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), cujo objetivo é avaliar a qualidade da informação e a consistência dos relatórios e demonstrativos contábeis e fiscais da União, dos estados e dos municípios, enviados à STN por meio do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro).

A medição é feita desde o ano de 2019 e neste ano Votuporanga conseguiu sua melhor nota na série histórica, com 189.723 pontos, ou 97,3% do total. Isso coloca a cidade no ranking A, junto de todas as outras que pontuaram acima de 95%.

Essa pontuação está dividida em quatro dimensões: Gestão da Informação (Dimensão I), Informações Contábeis (Dimensão II), Informações Fiscais (Dimensão III) e Informações Contábeis x Informações Fiscais (Dimensão IV). Cada uma dessas divisões representa uma pontuação específica que somadas dão o resultado final.

Comparação

Comparando com as cidades vizinhas de Cardoso, Álvares Florence, Valentim Gentil, Cosmorama, Parisi, Meridiano, Américo de Campos, Sebastianópolis do Sul e Nhandeara, Votuporanga ficou em segundo lugar, atrás de Cosmorama por apenas 0,1%.

No comparativo com outras cidades mais populosas, como São José do Rio Preto, Mirassol, Fernandópolis e Jales, a classificação fica ainda melhor, com Jales sendo a mais próxima de Votuporanga, mas tendo uma nota 1,2% menor, seguido por Rio Preto com 95,8%.

Apesar da boa colocação regional, a cidade ainda fica muito atrás das cinco líderes do ranking nacional. Belo Horizonte – MG, Serra – ES, Vila Velha – ES, Capitão – RS e Morro Reuter – RS conseguiram alcançar 100% dos pontos e empataram na primeira colocação. Nenhuma cidade paulista ficou entre as 27 primeiras colocações.

Estado de São Paulo

O estudo também elenca os estados usando a mesma metodologia. O estado de São Paulo amarga a 24ª posição, na frente apenas de Alagoas, Amapá e Acre, respectivamente. Apesar do crescimento constante na questão de pontuação, a posição mais alta que o estado alcançou foi 16º em 2023, saindo de 26º no ano anterior.