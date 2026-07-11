Prefeitura transfere feriado de aniversário de Votuporanga para 15 de agosto mas mantém programação cívica e festividades no dia 8

publicado em 13/07/2026

Prefeitura transfere feriado de aniversário de Votuporanga para 15 de agosto mas mantém programação cívica e festividades no dia 8

A Prefeitura de Votuporanga informa que o feriado municipal em comemoração ao aniversário da cidade, celebrado em 8 de agosto, será excepcionalmente transferido neste ano para o dia 15 de agosto (sábado). A alteração atende a uma solicitação apresentada pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV), durante reunião realizada no Gabinete da Prefeitura com o prefeito em exercício, Luiz Torrinha.Também participaram do encontro os secretários municipais de Administração, Dr. Leandro; de Cultura e Turismo, Janaina Silva; de Governo, Alexandre Giora; e de Desenvolvimento Econômico, Chino Bolotário. A reunião contou ainda com a presença do novo presidente da ACV, Guilherme Sant'Ana, que estava acompanhado de diretores; e da presidente do Sindicato dos Comerciários, Lia Marques. O Sincomércio também foi convidado para discutir o tema.A mudança considera que, neste ano, o dia 8 de agosto cai em um sábado, véspera do Dia dos Pais, uma das datas mais importantes para o comércio. Tradicionalmente, o período registra aumento no fluxo de consumidores e nas vendas, e a manutenção do feriado nessa data poderia impactar a atividade econômica local, com reflexos para comerciantes, trabalhadores e consumidores.Com a transferência do feriado para o dia 15 de agosto, a Administração Municipal busca conciliar a celebração do aniversário de Votuporanga com o fortalecimento da economia local, preservando uma data estratégica para o comércio.“Essa decisão reforça a importância do diálogo permanente entre o Poder Público e a sociedade. Quando diferentes setores se unem para discutir soluções, conseguimos tomar decisões mais equilibradas, responsáveis e benéficas para Votuporanga. Esse é um compromisso que o Governo Jorge Seba tem desde o primeiro dia: ouvir, construir junto e trabalhar pela cidade como um todo”, afirmou o prefeito em exercício, Luiz Torrinha.A alteração diz respeito exclusivamente ao feriado municipal, sendo assim, toda a programação oficial em comemoração aos 88 anos de Votuporanga está mantida para o dia 8 de agosto. Na data, serão realizados normalmente o tradicional ato cívico na Concha Acústica, a sessão solene da Câmara Municipal e a abertura oficial do FLIV – Festival Literário de Votuporanga, que integra o calendário de comemorações do aniversário do município.