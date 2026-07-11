Encontro representa a etapa final de participação popular na construção do Plano que orientará as políticas públicas para crianças de zero a seis anos pelos próximos dez anos

publicado em 13/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Prefeitura de Votuporanga reforça o convite para que a população participe da Audiência Pública do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI), que será realizada nesta terça-feira (14/7), às 9h, na Câmara Municipal de Votuporanga.O encontro representa uma das etapas mais importantes da elaboração do PMPI, documento que estabelecerá diretrizes, objetivos, metas e ações para nortear as políticas públicas voltadas às crianças de zero a seis anos no município ao longo da próxima década. Aberto à participação da comunidade, o evento reunirá representantes do poder público, conselhos municipais, instituições, entidades e profissionais das áreas de Saúde, Educação, Assistência Social, Cultura, Esporte e Planejamento Urbano, além de demais cidadãos interessados em colaborar com o desenvolvimento integral da primeira infância.Na ocasião, será apresentada a versão preliminar do Plano Municipal pela Primeira Infância, elaborada de forma participativa ao longo dos últimos meses. O documento é resultado do trabalho desenvolvido pela Comissão Municipal Intersetorial, que promoveu encontros temáticos envolvendo diferentes secretarias e instituições, além da Escuta Popular realizada com a população e do Seminário Técnico do Plano Municipal pela Primeira Infância, que reuniu especialistas e representantes da sociedade para consolidar propostas e estratégias. Este será o momento para que a população conheça o conteúdo elaborado, apresente sugestões e participe do aperfeiçoamento do Plano antes da conclusão de sua versão final.Para o prefeito em exercício, Luiz Torrinha, o encontro representa um momento importante para ampliar a participação popular na construção do Plano.“Estamos na etapa final de elaboração de um documento que será referência para as políticas públicas voltadas à primeira infância em Votuporanga. Por isso, é fundamental que a população participe, conheça as propostas e contribua com sugestões para construirmos, juntos, um Plano sólido e alinhado às necessidades das nossas crianças e de suas famílias”, destacou.Após o encontro, as contribuições apresentadas serão analisadas pela Comissão Municipal Intersetorial e incorporadas, quando pertinentes, à versão final do Plano Municipal pela Primeira Infância, que será encaminhada para apreciação e deliberação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).Audiência Pública do Plano Municipal pela Primeira Infância (PMPI)Data: 14 de julho de 2026 (terça-feira)Horário: 9hLocal: Câmara Municipal de Votuporanga