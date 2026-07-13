Inscrições estão abertas e devem ser feitas presencialmente na unidade do Senai; vagas serão preenchidas por ordem de chegada

publicado em 14/07/2026

Foto: Prefeitura de Votuporanga

Estão abertas as matrículas para cinco cursos gratuitos de qualificação profissional oferecidos em Votuporanga por meio da parceria entre a Prefeitura, por intermédio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, sob coordenação do Centro de Treinamento de Mão de Obra (CTMO), e o Senai. Ao todo, são 76 vagas distribuídas entre as capacitações, voltadas à qualificação para o mercado de trabalho.Os interessados devem comparecer à Escola Senai "Euclides Facchini", de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 19h30, para efetuar a matrícula. As vagas serão preenchidas por ordem de chegada e, após o preenchimento das turmas, os interessados serão cadastrados em uma lista de suplentes.Para efetivar a matrícula, o interessado deverá apresentar um documento oficial com foto. Menores de idade deverão estar acompanhados pelo responsável legal. Não serão aceitas matrículas realizadas por terceiros.Os cursos oferecidos são:Com 16 vagas, aulas de 3 de agosto a 21 de setembro, às segundas, terças e quintas-feiras, das 19h às 22h, para maiores de 18 anos.Com 12 vagas, aulas de 3 de agosto a 16 de novembro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, para maiores de 18 anos.Com 16 vagas, aulas de 3 a 14 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, para participantes a partir de 16 anos.Com 16 vagas, aulas de 3 de agosto a 3 de setembro, de segunda a quinta-feira, das 19h às 22h, para maiores de 18 anos.Com 16 vagas, aulas de 17 a 26 de agosto, de segunda a sexta-feira, das 13h às 17h, para participantes a partir de 16 anos.As matrículas serão realizadas na Escola Senai "Euclides Facchini", localizada na Rua Olga Loti Camargo, nº 3.500, no Jardim Santos Dumont. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-8210.