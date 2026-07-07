O homem que conduzia o veículo tentou evitar a abordagem policial

publicado em 14/07/2026

PM recuperou moto furtada após perseguição (Foto: Divulgação)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma motocicleta furtada na noite de domingo (11), nas imediações da Santa Casa de Votuporanga, foi recuperada pela Polícia Militar depois de uma perseguição que passou por diferentes bairros do município. O homem que conduzia o veículo tentou evitar a abordagem policial, mas perdeu o controle da moto durante a fuga, caiu e acabou preso em flagrante pelo crime de receptação. O caso foi divulgado hoje pela PM.Durante patrulhamento de rotina pelo bairro Jardim Vivendas, policiais militares notaram uma motocicleta circulando sem placas de identificação. As características do veículo eram compatíveis com as da moto furtada no dia anterior. Ao perceber a aproximação da viatura, o condutor acelerou e iniciou uma fuga em alta velocidade, passando por vias dos bairros Palmeiras I e II, Estação, Cidade Nova e Jardim Pinheiros.O acompanhamento policial chegou ao fim quando o suspeito perdeu o controle da direção e caiu. Apesar dos ferimentos provocados pela queda, ele ainda tentou escapar correndo, mas foi alcançado e detido pelos policiais. Na sequência, a equipe consultou o número do chassi junto à central da polícia e confirmou que a motocicleta era a mesma que havia sido furtada no fim de semana.Questionado sobre a origem do veículo, o homem, de 27 anos, afirmou aos policiais que desconhecia o furto e disse ter adquirido a motocicleta de um desconhecido no início daquela noite pelo valor de R$ 500. A versão apresentada não convenceu as autoridades, e ele foi conduzido à Central de Flagrantes, onde o delegado de plantão ratificou a prisão. Em seguida, o suspeito foi encaminhado para a cadeia, permanecendo à disposição da Justiça. A motocicleta, por sua vez, foi devolvida à proprietária.