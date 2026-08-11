Evento será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, com exposição de carros, shows, food trucks e ação solidária

publicado em 27/08/2026

Evento será realizado nos dias 12 e 13 de setembro, com exposição de carros, shows, food trucks e ação solidária Foto: Prefeitura de Votuporanga

O Parque da Cultura recebe, nos dias 12 e 13 de setembro, a 11ª edição do Encontro de Carros Antigos de Votuporanga. Realizado pelo Vintage Club Votuporanga, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, e conta com o apoio da Rádio Cidade 94,7 FM.O evento reúne colecionadores, admiradores de veículos históricos e visitantes de diferentes cidades em um fim de semana dedicado ao antigomobilismo, à música e à convivência.A programação tem início no sábado (12/9), a partir das 15h, e segue até domingo (13/9), às 22h. Além da exposição dos veículos, o público poderá aproveitar a praça de alimentação com food trucks e uma programação musical ao longo dos dois dias.Entre as atrações confirmadas está a Banda Zequinha de Abreu, que se apresenta no sábado (12/9), às 18h. Às 21h, será a vez da Lua Nua – Mamonas Assassinas Cover, em uma apresentação especial que também integra as homenagens pelos 30 anos do legado do grupo, marco que tem motivado tributos musicais e eventos especiais em todo o país.No domingo (13/9), o público poderá conferir uma apresentação em tributo a Raul Seixas.Mais do que uma exposição de veículos, o encontro se consolidou como uma opção de lazer para diferentes gerações, reunindo carros que carregam histórias e memórias e criando um espaço de convivência entre colecionadores, famílias e apaixonados pelo universo automotivo.Para a secretária de Cultura e Turismo, Janaina Silva, o encontro valoriza a memória e aproxima diferentes gerações por meio da cultura e do lazer.“O Encontro de Carros Antigos já faz parte do calendário de eventos de Votuporanga e, a cada edição, mostra que sua proposta vai muito além da paixão pelos veículos históricos. É um evento que reúne famílias, colecionadores e pessoas de diferentes gerações em torno da música, da cultura, da gastronomia e da convivência”, destacou.Um dos organizadores do evento, Douglas Lisboa, destaca a expectativa para a 11ª edição e a importância do encontro para os apaixonados por carros antigos.“Estamos preparando uma edição especial, que reúne não apenas veículos que carregam histórias e memórias, mas também uma programação pensada para receber toda a família. A cada ano, o encontro cresce, reúne novos expositores e atrai visitantes de diferentes cidades, fortalecendo Votuporanga como ponto de encontro para quem valoriza o antigomobilismo. É uma oportunidade de celebrar essa paixão, compartilhar histórias e proporcionar um fim de semana de muita música, cultura, lazer e convivência no Parque da Cultura”, destacou.A entrada para o público será gratuita. Para os expositores, a inscrição será mediante a doação de dois litros de leite ou contribuição de R$ 10. Os litros de leite arrecadados serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Votuporanga. A organização também convida a população que prestigiar o evento a contribuir voluntariamente com a doação de um litro de leite.