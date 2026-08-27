Entrevista começa a partir das 12h10 Foto: A Cidade
Nesta quinta-feira (27), o Jornal da Cidade recebe o ex-prefeito de Votuporanga Júnior Marão para uma entrevista especial sobre os principais assuntos do município.
Momento político atual, novas conquistas para Votuporanga, cenário político e os desafios e perspectivas para o futuro da cidade estarão entre os temas da conversa.
A entrevista será conduzida pelos jornalistas João Carlos Ferreira e Fábio Ferreira, a partir das 12h10, ao vivo, no Jornal da Cidade.
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