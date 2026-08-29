Vereador de Votuporanga e candidato a deputado federal direciona críticas ao deputado, cita reportagens sobre o parlamentar e questiona cristãos sobre eventual voto na candidatura à reeleição
Cabo Renato Abdala ataca Fausto Pinato durante propaganda política (Foto: Assessoria - Facebook Fausto Pinato)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Durante uma propaganda política publicada em suas redes sociais, o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), candidato a deputado federal, fez críticas ao deputado federal Fausto Pinato (União), que é candidato à reeleição. No vídeo, o parlamentar de Votuporanga direciona as declarações principalmente ao público cristão e apresenta trechos de uma fala polêmica de Pinato, além de mencionar notícias publicadas por veículos de imprensa.
No início da gravação, Renato afirma que a igreja sempre será atacada e direciona a mensagem aos cristãos. “Esse vídeo é pra você que é cristão, seja católico ou evangélico, e que tem pretensão em votar nesse cara [Pinato]”, declara.
Na sequência, o vereador exibe um vídeo com uma fala atribuída a Fausto, na qual o deputado afirma: “Vou falar a verdade: depois das academias, o lugar que tá tendo mais chifre é nas igrejas. Agora qualquer pastor monta uma igreja, tá comendo as irmãs tudo e não sei o que”.
Segundo o Cabo, cristãos de qualquer denominação devem ficar atentos a algumas declarações e informações relacionadas ao deputado federal. Durante o vídeo, o vereador apresenta manchetes de notícias publicadas por diferentes veículos de comunicação.
Entre as publicações citadas está uma notícia do site Metrópoles, de 31 de outubro de 2024, apresentada no vídeo com o título: “Recordista em gastos, deputado usa copa parlamentar para ir à praia”.
Em seguida, o vereador cita uma notícia do Congresso em Foco com o título: “Deputado Fausto Pinato nega relação em investigação por fraude no INSS”. Na sequência, apresenta outra publicação do mesmo veículo, intitulada: “2ª Turma: PGR deve definir se investiga deputado federal Fausto Pinato sobre fraude no Fies”.
O vereador também menciona uma notícia da Jovem Pan News, apresentada com o título: “Deputado Fausto Pinato marcou videoconferência com Vorcaro e Ciro”. Depois, cita uma publicação do site Diário da Região, com o título: “Operação Vagatomia: Pinato é citado em delação de ex-diretora”.
Ao final da gravação, após apresentar as declarações e as manchetes, Cabo Renato faz um questionamento direcionado aos eleitores cristãos: “Você que é cristão tem coragem de votar nesse cara?”