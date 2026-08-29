Vereador de Votuporanga e candidato a deputado federal direciona críticas ao deputado, cita reportagens sobre o parlamentar e questiona cristãos sobre eventual voto na candidatura à reeleição

publicado em 29/08/2026

Cabo Renato Abdala ataca Fausto Pinato durante propaganda política (Foto: Assessoria - Facebook Fausto Pinato)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante uma propaganda política publicada em suas redes sociais, o vereador Cabo Renato Abdala (PRD), candidato a deputado federal, fez críticas ao deputado federal Fausto Pinato (União), que é candidato à reeleição. No vídeo, o parlamentar de Votuporanga direciona as declarações principalmente ao público cristão e apresenta trechos de uma fala polêmica de Pinato, além de mencionar notícias publicadas por veículos de imprensa.No início da gravação, Renato afirma que a igreja sempre será atacada e direciona a mensagem aos cristãos. “Esse vídeo é pra você que é cristão, seja católico ou evangélico, e que tem pretensão em votar nesse cara [Pinato]”, declara.Na sequência, o vereador exibe um vídeo com uma fala atribuída a Fausto, na qual o deputado afirma: “Vou falar a verdade: depois das academias, o lugar que tá tendo mais chifre é nas igrejas. Agora qualquer pastor monta uma igreja, tá comendo as irmãs tudo e não sei o que”.Segundo o Cabo, cristãos de qualquer denominação devem ficar atentos a algumas declarações e informações relacionadas ao deputado federal. Durante o vídeo, o vereador apresenta manchetes de notícias publicadas por diferentes veículos de comunicação.Entre as publicações citadas está uma notícia do site Metrópoles, de 31 de outubro de 2024, apresentada no vídeo com o título: “Recordista em gastos, deputado usa copa parlamentar para ir à praia”.Em seguida, o vereador cita uma notícia do Congresso em Foco com o título: “Deputado Fausto Pinato nega relação em investigação por fraude no INSS”. Na sequência, apresenta outra publicação do mesmo veículo, intitulada: “2ª Turma: PGR deve definir se investiga deputado federal Fausto Pinato sobre fraude no Fies”.O vereador também menciona uma notícia da Jovem Pan News, apresentada com o título: “Deputado Fausto Pinato marcou videoconferência com Vorcaro e Ciro”. Depois, cita uma publicação do site Diário da Região, com o título: “Operação Vagatomia: Pinato é citado em delação de ex-diretora”.Ao final da gravação, após apresentar as declarações e as manchetes, Cabo Renato faz um questionamento direcionado aos eleitores cristãos: “Você que é cristão tem coragem de votar nesse cara?”