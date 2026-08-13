Food trucks de Votuporanga integram a programação do Festival com opções variadas para o público

publicado em 13/08/2026

Food trucks de Votuporanga integram a programação do Festival com opções variadas para o público Foto: Prefeitura de Votuporanga

Além da programação cultural, o Festival Literário de Votuporanga (Fliv) conta com uma área gastronômica diversificada, reunindo food trucks e trailers de comerciantes locais. Todos os empreendedores presentes no espaço são do município e também participam do Parque das Artes, iniciativa que valoriza a gastronomia local e contribui para movimentar a economia. Com diferentes opções reunidas em um só espaço, o público pode aproveitar as atrações do Festival e encontrar alternativas para diferentes gostos.A gastronomia contempla opções como açaí, sucos, sorvetes, pastéis, crepes e uma variedade de doces, atendendo desde quem busca uma opção rápida até quem quer aproveitar um momento de pausa durante a programação. A diversidade também reforça a participação dos comerciantes da cidade em um dos principais eventos culturais de Votuporanga.Mais do que oferecer opções gastronômicas, o espaço aproxima o público dos empreendedores locais e amplia as possibilidades de convivência durante o Festival. Dessa forma, enquanto a literatura, a arte e a cultura ocupam os diferentes espaços do Fliv, a gastronomia complementa a programação e transforma cada visita ao evento em uma experiência que reúne sabores, encontros e valorização da produção local.