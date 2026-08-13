Esse processo faz parte do rito das eleições e acontece sempre que uma nova eleição será disputada

publicado em 13/08/2026

Mega foi o responsável pela maior declaração e Sandra Valéria pela menor Foto: Montagem TSE

Da redaçãoCom as eleições se aproximando, cinco dos seis candidatos da cidade tiveram suas declarações de bens divulgadas pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Esse processo faz parte do rito das eleições e acontece sempre que uma nova eleição será disputada.Os candidatos que já tiveram seus bens publicados são o Cabo Renato Abdala (PL), Dalbert Mega (PP) e Natielle Gama (Podemos), que concorrerão para deputados federais, Débora Romani (PL) e Sandra Valéria (Solidariedade) que vão tentar vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.Abdala divulgou R$ 236.623,39 em bens, sendo uma casa em Votuporanga no valor de R$ 233.623,39 e R$ 3.000,00 em saldo de banco. Débora declarou possuir 50% de uma casa na rua Tibagi por R$ 41.067,00 e R$ 12.000,00 em conta bancária, totalizando R$ 53.067,00. Natielle é a terceira vereadora a concorrer e afirmou ter R$ 658.000,00 em bens, sendo um Uno de R$ 38.000,00, um Ford Fiesta de R$ 20.000,00 e uma chácara de 23 mil metros quadrados de R$ 600.000,00.Mega é o candidato da cidade com a maior quantidade de bens, tanto em quantidade quanto em valor, sendo R$ 1.982.010,00 divididos entre quatro bens, sendo a empresa Lokalaser Ltda. Epp. Avaliada em R$ 300.000,00, R$ 476.480,00 em incorporação de capital em moeda, R$ 1.008.530,00 em cotas da empresa Megadwss Participacoes Ltda. e uma casa no valor de R$ 197.000,00.No oposto do espectro está Sandra Valéria. A protetora de animais não declarou ter nenhum bem. O candidato Hery Kattwinkell (Avante) ainda não teve a declaração de bens divulgada pelo TSE.