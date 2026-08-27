Para ele, os projetos ajudariam a consolidar o município como referência regional e a acompanhar o crescimento de novas áreas da cidade

publicado em 28/08/2026

Para ele, os projetos ajudariam a consolidar o município como referência regional e a acompanhar o crescimento de novas áreas da cidade Foto: Sesc

Fábio FerreiraAo ser questionado sobre qual deveria ser a próxima grande conquista de Votuporanga, o ex-prefeito Júnior Marão, em entrevista à rádionesta quinta-feira (27), destacou a possibilidade de implantação de uma unidade do SESC e a necessidade de novos investimentos em mobilidade urbana. Para ele, os projetos ajudariam a consolidar o município como referência regional e a acompanhar o crescimento de novas áreas da cidade.Marão classificou o Hospital Materno-Infantil como uma das principais conquistas de Votuporanga nas últimas três décadas. Segundo o ex-prefeito, a futura estrutura deverá contar com 104 leitos e ampliar significativamente a capacidade hospitalar do município, especialmente no atendimento neonatal e pediátrico.Olhando para os próximos anos, Marão apontou a instalação de uma unidade do SESC como uma conquista estratégica. Segundo ele, além do investimento de grande porte, estimado em aproximadamente R$ 200 milhões, o equipamento teria impacto nas áreas de cultura, esporte e lazer e contribuiria para ampliar a importância regional de Votuporanga.O ex-prefeito ressaltou, porém, que ainda não existe confirmação sobre a implantação. Ele afirmou que já participou, ao lado do prefeito Jorge Seba e de representantes locais, de tratativas em São Paulo sobre o assunto. “Não tem nada garantido, mas existe uma possibilidade real”, afirmou.Na área de infraestrutura, Marão defendeu como prioridade a construção de uma nova ligação na região da vicinal de Valentim Gentil, conectando o entorno da antiga “subida da morte” às avenidas Fortunato Targino Granja e José Silva Melo.Também foram citadas como necessárias a marginal ligando Votuporanga a Simonsen, que segundo ele, o projeto de um pontilhão com cerca de 140 metros de extensão chegou a ser elaborado durante sua administração, mas não prosperou. Marão citou ainda uma nova passagem na continuidade da avenida Jerônimo Figueira da Costa, em direção ao bairro Cidade Jardim. Para Marão, essas 3 intervenções são importantes diante da expansão imobiliária e do aumento do fluxo de veículos em regiões como Pacaembu e Zona Norte.Na avaliação do ex-prefeito, ampliar as alternativas de acesso entre os bairros e o centro será fundamental para que Votuporanga continue crescendo de maneira ordenada e sem transformar o aumento da população e dos empreendimentos em novos gargalos de trânsito.