Serão várias oficinas totalmente gratuitas e de diferentes áreas para que a cidade conheça mais dos cursos e oportunidades da instituição

publicado em 28/08/2026

O Senac Votuporanga fica localizado na rua Guaporé, 3221, no San Remo Foto: A Cidade

Da redaçãoSerá realizado nesta sexta-feira (28), entre as 13h e 21h, o Casa Aberta Senac Votuporanga. Com o objetivo de convidar a população a conhecer de perto a proposta educacional da instituição, serão realizadas várias atividades práticas e interativas com conteúdos voltados ao desenvolvimento profissional das pessoas. O Senac fica localizado na rua Guaporé, 3221, no San Remo.Durante todo o evento, os visitantes poderão participar de atividades que transformam salas de aula e outros ambientes de aprendizagem em espaços de experimentação e interatividade. Os responsáveis por conduzir as oficinas e atividades serão os docentes do Senac Votuporanga.As pessoas que forem ao Senac poderão acompanhar ao vivo a Rádio Senac ao Vivo com música, entrevistas, interação com o público e espaço para pedidos musicais. Além disso, também estará acontecendo a tradicional troca de livros na biblioteca, na qual é possível levar um livro em bom estado e trocar por outro, não sendo aceitos livros religiosos, políticos nem didáticos. A troca é feita livro infantil por infantil, gibi por gibi, e literatura por literatura.As oficinas começarão às 13h, terão duração padrão de 1h e se repetirão por várias vezes durante o dia. As inscrições devem ser feitas pelo site do Senac (eventos.sp.senac.br /casaaberta/vot/), onde também terá a programação completa de todas as atividades. A oficina Moda: Do seu jeito - vista sua criatividade vai permitir a todos transformar uma peça básica em algo com identidade. Serão sete oportunidades para participar durante o dia.O Desafio Maker propõe montar um carrinho de robótica, testar ideias e colocá-lo em ação na pista e também acontecerá sete vezes. Para quem quer aprender mais sobre saúde, o Circuito Saúde será uma atividade dinâmica com desafios relacionados à higienização das mãos, punção e reanimação cardiopulmonar (RCP), com sete horários diferentes.Para quem busca aprimorar suas habilidades criativas, a oficina de Inteligência Artificial na produção de conteúdo vai possibilitar experimentar ferramentas e descobrir como usar a IA para apoiar a produção de conteúdo. Já para quem gosta de fotografias, Clique Certo - poses, luz e perfil será uma chance de receber orientações sobre poses, iluminação e enquadramento para criar uma foto com aparência mais profissional. Serão apenas quatro horários durante o dia.Na área de Bem-Estar, serão três oficinas com horários variados: Aromas que cuidam, Se Cuida - cuidados com a pele e Perfume sua Casa - faça seu spray. Para quem gosta de jardinagem, também será possível participar do Seu Jardim em Miniatura para montar um mini espaço verde próprio.A segurança do trabalho estará presente com o escape room Missão Segurança - você consegue escapar?, que tem o desafio de observar pistas, resolver atividades e tomar decisões para encontrar a saída. Também será possível explorar o mundo profissional com o Show do Saber com perguntas sobre gestão, empreendedorismo e negócios e com a oficina Emoções em Jogo onde será possível vivenciar situações do ambiente profissional e refletir sobre habilidades como empatia, escuta ativa e proatividade.De acordo com Eliane Godoi, Gerente do Senac Votuporanga, “o Casa Aberta é um convite para que a comunidade conheça, de forma prática, como acontece o aprender no Senac. Mais do que apresentar nossos cursos, queremos proporcionar experiências que despertem interesses, aproximem as pessoas das profissões e mostrem como a educação profissional pode abrir novos caminhos para o desenvolvimento pessoal e para o mundo do trabalho.”