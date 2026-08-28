Superintendente Osvaldo Carvalho apela para que a população tenha consciência e reforça ações de combate ao descarte irregular de lixo

publicado em 28/08/2026

A autarquia tomou conhecimento da situação durante a sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira (24), após denúncia apresentada no Legislativo Foto: Prefeitura de Votuporanga

A Saev Ambiental retirou mais de 15 toneladas de resíduos descartados irregularmente no Córrego das Paineiras, no bairro São Cosme, e em áreas próximas, na zona Leste de Votuporanga. A operação, realizada na quinta-feira (27) e nesta sexta-feira (28), mobilizou dez servidores da autarquia, além de escavadeira, embarcação e equipamentos específicos. O local passará a ser monitorado por câmeras de segurança.A autarquia tomou conhecimento da situação durante a sessão da Câmara Municipal da última segunda-feira (24), após denúncia apresentada no Legislativo. No mesmo dia, o superintendente da Saev Ambiental, Osvaldo Carvalho, acionou as equipes responsáveis para avaliar o problema e definir a forma mais segura e eficiente de executar a limpeza.De acordo com o superintendente, além da limpeza, é necessário ampliar a conscientização da população e reforçar a fiscalização para evitar que o descarte irregular volte a ocorrer.Na manhã de quarta-feira (26), técnicos da autarquia realizaram uma vistoria no local para analisar as condições do terreno, os acessos e a quantidade de resíduos. A avaliação serviu de base para a montagem da operação realizada nos dois dias seguintes.Parte dos resíduos estava dentro do córrego, o que exigiu uma ação planejada para garantir a retirada adequada dos materiais e a segurança dos profissionais envolvidos. Uma embarcação foi utilizada para acessar os pontos de maior dificuldade, enquanto uma gaiola auxiliou no içamento do lixo. A escavadeira deu suporte à remoção e ao carregamento dos resíduos.Além disso, o Córrego das Paineiras passará a ser monitorado 24 horas por duas câmeras de segurança. A medida tem como objetivo identificar novas ocorrências e auxiliar na responsabilização de pessoas flagradas até o início do Sentinelas do Meio Ambiente.A Saev Ambiental também avança na contratação da empresa que irá executar o programa Sentinelas do Meio Ambiente, criado para ampliar e tornar mais eficiente a fiscalização ambiental em Votuporanga. O pregão está em andamento e, após a homologação do processo, caso não sejam apresentados recursos, a previsão é que o sistema seja implantado nas primeiras semanas de setembro.O projeto prevê o monitoramento, por meio de drones, de áreas públicas suscetíveis ao descarte irregular. A tecnologia permitirá identificar, registrar e comunicar possíveis infrações ambientais, preferencialmente em tempo real, além de apoiar as ações dos órgãos responsáveis pela fiscalização.O combate ao descarte irregular também tem impacto direto nas contas públicas. De acordo com levantamento do setor de Meio Ambiente da Saev Ambiental, cerca de R$498 mil foram destinados, desde o início deste ano, à limpeza de pontos utilizados de maneira irregular para o depósito de resíduos em Votuporanga.