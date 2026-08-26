O vereador Cabo Renato Abdalla (PRD) acusou a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal de ter distribuído rações vencidas e com larvas a protetores de animais

publicado em 26/08/2026

O vereador Cabo Renato Abdalla (PRD) falou sobre o problema durante a sessão de anteontem da Câmara de Votuporanga Foto: Assessoria

Da RedaçãoUma grave denúncia apresentada na tribuna da Câmara Municipal de Votuporanga gerou polêmica durante a sessão ordinária da última segunda-feira (24). O vereador Cabo Renato Abdalla (PRD) acusou a Secretaria Municipal de Bem-Estar Animal de ter distribuído rações vencidas e com larvas a protetores de animais.Durante seu pronunciamento, Abdalla exibiu um vídeo enviado ao vereador, no qual uma pessoa mostra pacotes de ração que, segundo ela, teriam sido recebidos como doação. Em um dos produtos mostrado no vídeo, aparece a data de validade de 13 de novembro de 2025. A pessoa também afirma que havia “bichos” ou “bigatos” dentro da embalagem.Ao apresentar o caso, o vereador criticou a atuação da Secretaria de Bem-Estar Animal e questionou a finalidade das ações desenvolvidas pelo órgão.“Eu, como vereador, tenho que trazer aquilo que o povo me traz: de que a causa animal só tem sido utilizada para fins eleitoreiros e não para a prática mesmo de proteção animal”, afirmou Abdalla.O vereador também criticou uma publicação feita pelo secretário de Bem-Estar Animal, Chandelly Protetor, na qual eram divulgadas amostras de ração que seriam destinadas a protetores.Procurado pela jornal, o secretário de Bem-Estar Animal, Chandelly Protetor, negou que a Secretaria tenha distribuído rações vencidas ou estragadas.Segundo ele, as amostras foram oferecidas por uma pessoa por volta das 17h40, após o expediente, e ele apenas intermediou a doação, buscando os produtos e entregando-os a uma protetora que cuida de gatos.“Em momento nenhum a Secretaria Municipal fez a entrega dessas rações para protetores”, afirmou.Chandelly reconheceu que não conferiu a validade de todos os pacotes antes da entrega, mas disse que não identificou problemas no primeiro pacote que abriu.Ele também afirmou que a pessoa que aparece no vídeo apresentado pelo vereador não recebeu a ração diretamente dele e não é conhecida por ele.Sobre as críticas ao atendimento da Secretaria, explicou que o Conecta Votuporanga é o canal oficial para denúncias, mas pessoas com dificuldade de acesso podem procurar a própria Secretaria, onde as solicitações são registradas.Chandelly também rebateu a acusação de uso eleitoral da pasta.“Eu não sou candidato. Hoje eu sou secretário, sou um vereador licenciado. Não tem motivo para utilizar a secretaria para fim eleitoreiro”, declarou.Segundo ele, a Secretaria recebe diariamente entre 15 e 20 denúncias e pedidos de socorro, com apenas duas pessoas atuando nas ruas para atender as ocorrências.