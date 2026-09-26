Evento no CEVG Ilha do Pescador terá open food, open bar e apresentações de Ratto e da banda Velho The War; participação é aberta ao público

publicado em 26/09/2026

ACV comemora 80 anos neste sábado com jantar, shows e ambiente especialmente decorado (Foto: ACV)

Oito décadas de atuação em Votuporanga serão celebradas neste sábado (26) pela Associação Comercial de Votuporanga (ACV). O jantar comemorativo dos 80 anos da entidade acontece no Centro de Eventos Valério Giamattei, o CEVG Ilha do Pescador, e foi preparado para reunir empresários, parceiros, associados e a comunidade em uma noite de gastronomia, música e confraternização.A decoração é um dos elementos pensados especialmente para a ocasião. O espaço receberá uma ambientação festiva para marcar a trajetória da ACV e acolher os convidados durante a celebração. A proposta é que o jantar seja também uma oportunidade para reencontrar pessoas, fortalecer relações e recordar a história construída pela entidade ao longo de oito décadas.A programação inclui open food e open bar, com buffet e bebidas disponíveis aos participantes. A música ficará por conta de Ratto e da banda Velho The War, responsáveis pelas apresentações da noite.Para o presidente da ACV, Guilherme Sant’Ana, o aniversário é uma conquista a ser compartilhada com quem faz parte da trajetória da associação. “Chegar aos 80 anos é uma conquista que merece ser celebrada ao lado das pessoas que fazem parte dessa história. Preparamos uma noite especial, com gastronomia, música, um ambiente cuidadosamente decorado e muita oportunidade para encontros e confraternização. Queremos que todos aproveitem cada momento dessa celebração”, afirma.A comemoração também abre espaço para o relacionamento entre empresas e profissionais. Além dos convites individuais, empresas podem reservar mesas corporativas para receber clientes, parceiros, fornecedores e integrantes de suas equipes. Não é necessário ser associado da ACV para participar. O evento tem patrocínio master do Sicoob Credlíder e conta com o apoio de Mega On Line, Escritório Vitória, DR Motos, ABC Conecta e dra. Ayla Anzai. Os convites e as reservas de mesas podem ser solicitados pelo WhatsApp (17) 3426-4044.Legenda da foto: A celebração dos 80 anos da ACV acontece neste sábado (26), no CEVG Ilha do Pescador, com jantar, ambiente especialmente decorado e shows de Ratto e da banda Velho The War.