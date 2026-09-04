O evento será realizado no salão paroquial Santa Joana Princesa, na rua Marcelino Pires Bueno, no Pozzobon
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O Idav (Instituto do Deficiente Áudio Visual de Votuporanga) realiza, na noite desta sexta-feira (4), a partir das 19h, a sua noite beneficente com comidas típicas e bingo. O evento será realizado no salão paroquial Santa Joana Princesa, na rua Marcelino Pires Bueno, no Pozzobon.
Todo o dinheiro arrecadado durante a noite será destinado ao Idav e ao auxílio que o instituto oferece a pessoas cegas e com baixa visão. Serão vendidas comidas como pastéis e espetinhos, além de sucos e refrigerantes.
O grande foco da noite será o bingo beneficente. Serão cinco rodadas garantidas, com possibilidade de uma extra. Os prêmios serão uma cama de solteiro e uma escrivaninha na primeira rodada, uma adega e uma cadeira na segunda, um relógio de parede na terceira, uma bicicleta aro 26 na quarta e R$ 1000 em dinheiro para a quinta rodada. As cartelas para participar das cinco rodadas confirmadas custa R$ 25, com a rodada extra sendo paga a parte.