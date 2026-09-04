Evento será realizado nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, com provas oficializadas pela ABQM, disputa da ENRS, Tira Boi e programação musical

publicado em 04/09/2026

Evento será realizado nos dias 11 e 12 de setembro, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”, com provas oficializadas pela ABQM, disputa da ENRS, Tira Boi e programação musical Foto: Prefeitura de Votuporanga

Votuporanga recebe nos dias 11 e 12 de setembro a 2ª edição do Grand Prix de Ranch Sorting, no Centro de Eventos “Helder Henrique Galera”. A programação reunirá competidores de diferentes regiões em dois dias de disputas, com provas oficializadas pela Associação Brasileira de Quarto de Milha (ABQM), a tradicional prova Tira Boi e, como novidade nesta edição, uma competição da Elite Nacional de Ranch Sorting (ENRS). A estimativa é de mais de R$ 120 mil em premiação.O Ranch Sorting é uma modalidade do esporte equestre disputada em dupla, na qual os competidores precisam separar e conduzir bois numerados de um curral para outro no menor tempo possível, exigindo habilidade, agilidade e sintonia entre cavalo e cavaleiro.Na sexta-feira (11/9), além das provas oficializadas pela ABQM e do Tira Boi, será realizada a competição da ENRS, exclusiva para competidores com mais de 500 pontos no ranking da ABQM. A disputa amplia a programação competitiva do evento e reúne atletas de alto nível da modalidade.O Tira Boi também terá destaque na programação, com mais de R$ 70 mil em premiação. A prova contará ainda com a categoria Tira Boi Jovem, destinada a competidores de até 15 anos, com premiação correspondente a 70% do valor arrecadado na categoria, conforme divulgação da organização.As provas serão realizadas em duas pistas, com dois locutores e dois juízes. O evento também contará com estrutura de baias para os animais, oferecendo mais segurança, conforto e tranquilidade durante as competições.Além das disputas, o Grand Prix terá uma programação voltada ao público, com brinquedos infláveis, food trucks, feira de artesanato e restaurante oficial. A programação musical estará presente nos dois dias.Na sexta-feira (11/9), Tiago Viola se apresenta às 18h, seguido por Fernando Marques, às 20h30. No sábado (12/9), a programação começa com o Coral de Viola, ao meio-dia. Tiago Viola retorna ao palco às 15h, e a dupla Pablo e Gabriel encerra a programação musical, às 21h.A segunda edição do evento também deve reunir familiares e visitantes de Votuporanga e de municípios da região, contribuindo para a movimentação de setores como alimentação, comércio, hospedagem e serviços.De acordo com Adriano Oliveira (Tatu), um dos organizadores do evento, a segunda edição chega com novidades e a expectativa de reunir competidores de alto nível em Votuporanga. “Estamos preparando uma edição ainda maior, com uma programação que valoriza cada vez mais o esporte equestre. A inclusão da prova da ENRS, voltada aos competidores com mais de 500 pontos no ranking da ABQM, eleva ainda mais o nível da competição. Queremos proporcionar uma grande experiência para os competidores e também para o público que vier acompanhar o evento”, destacou.Realizado em conjunto com a EAP Equestre, o 2º Grand Prix de Ranch Sorting de Votuporanga conta com o apoio da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, da Câmara Municipal, do Fundo Social de Solidariedade e de parceiros.No domingo (13), a programação terá continuidade com o 11º Leilão em prol da Santa Casa de Votuporanga, realizado em parceria com o Grand Prix de Ranch Sorting.