Inscrições para EJA do Ensino Fundamental estão abertas em Votuporanga

publicado em 23/09/2026

Inscrições para EJA do Ensino Fundamental estão abertas em Votuporanga (Foto: Prefeitura de Votuporanga)

Estão abertas as inscrições para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do Ensino Fundamental em Votuporanga. O período iniciou na última segunda-feira (21) e segue até 2 de outubro, para pessoas interessadas em iniciar ou retomar os estudos do 1º ao 5º ano. O cadastro deve ser realizado presencialmente no CEM “Deputado Narciso Pieroni”.Os interessados devem comparecer à escola, localizada na Rua Itacolomi, nº 3.095, bairro Patrimônio Velho, portando comprovante de endereço e documento com foto. Informações podem ser obtidas pelo telefone (17) 3421-4090.“A EJA representa uma importante oportunidade para jovens e adultos que, por alguma razão, precisaram interromper os estudos e agora desejam retomar essa caminhada. Voltar para a escola significa abrir novas possibilidades, seja para dar continuidade à formação, buscar melhores oportunidades no mercado de trabalho ou simplesmente realizar o desejo de concluir uma etapa importante da vida. Por isso, convidamos quem ainda não concluiu o Ensino Fundamental a procurar a unidade e aproveitar esse período para voltar a estudar”, afirma a secretária da Educação, Silvia Letícia.Alunos que atualmente estão fora da rede pública de ensino também podem solicitar matrícula para o ano letivo de 2027 na rede municipal de Votuporanga. O período para solicitar a matrícula é o mesmo e segue até 2 de outubro, pelo aplicativo Conecta Votuporanga.A solicitação é destinada a estudantes que desejam ingressar na Educação Infantil, nas etapas Pré-escola I e Pré-escola II, ou no Ensino Fundamental – Anos Iniciais, do 1º ao 5º ano.Para solicitar a matrícula, basta acessar o aplicativo Conecta Votuporanga, clicar no botão Educação e localizar a opção “Inscrição de Aluno Fora da Rede”, preenchendo as informações solicitadas.Os dados registrados serão utilizados pela Secretaria Municipal da Educação no planejamento do atendimento e das matrículas para 2027.Pais e responsáveis que tiverem dúvidas podem procurar presencialmente a Secretaria Municipal da Educação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, na Rua Pernambuco, nº 4.865, bairro Parque Brasília. A entrada para atendimento ao público fica na esquina com a Rua Fioravante Davanço. Também é possível entrar em contato pelo telefone (17) 3405-9750.