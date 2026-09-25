Candidata a deputada federal pelo Podemos apresentou propostas para saúde e educação e falou sobre emprego, além da participação das mulheres na política

publicado em 25/09/2026

Vereadora Natielle Gama esteve ontem nos estúdios da Cidade FM Foto: A Cidade

A vereadora de Votuporanga Natielle Gama (Podemos), candidata a deputada federal, afirmou em entrevista à Rádio Cidade FM que pretende concentrar sua atuação caso seja eleita na ampliação do acesso à saúde e no fortalecimento da participação das famílias na educação. A conversa integrou a rodada de entrevistas da Cidade FM com candidatos da região às Eleições de 2026, cujo primeiro turno será em 4 de outubro.Eleita vereadora em 2024 com 830 votos, Natielle é graduada em Letras pela Unesp de São José do Rio Preto e fez um curso de introdução ao engajamento familiar na educação oferecido pela Universidade Harvard. Antes de assumir o mandato de vereadora, trabalhou no Ministério Público e na formação de professores do SESI, experiências que, segundo ela, influenciaram suas propostas para a área educacional.Na saúde, a candidata defendeu a revisão de processos administrativos e de cotas de atendimento que considera desatualizadas. Ela afirmou ter participado de cobranças que contribuíram para ampliar consultas em especialidades como cardiologia, neurologia e neuropediatria em Votuporanga. Segundo Natielle, houve um acréscimo de mais de 4.500 atendimentos por conta de seus esforços.Para explicar o problema das filas, Natielle relatou o caso de uma criança que, de acordo com ela, aguardava havia dois anos por uma cadeira de rodas adequada. Após acompanhar a mãe ao serviço de reabilitação em São José do Rio Preto, disse ter recebido a informação de que os recursos disponíveis atenderiam apenas parte dos pedidos da região. A candidata afirmou que encaminhou a questão a parlamentares e à Secretaria Municipal de Saúde e que, se eleita deputada, pretende cobrar a atualização dos repasses para cadeiras de rodas e próteses.Natielle também apontou como prioridades a oferta do teste do pezinho ampliado, a atualização da Tabela SUS e o atendimento às chamadas famílias atípicas. Nesse último tema, citou a necessidade de mais profissionais de apoio nas escolas e disse haver um compromisso para destinar R$ 500 mil à ampliação da equipe do CAPS Infantil de Votuporanga, através de emenda parlamentar da deputada Renata Abreu (Podemos).Ela também mencionou uma mudança no acesso a medicamentos orais utilizados no tratamento contra o câncer. De acordo com seu relato, moradores de Votuporanga precisavam viajar mensalmente a Rio Preto para retirar os remédios. Natielle afirmou que uma indicação feita por seu mandato, somada ao trabalho da Secretaria da Saúde, contribuiu para que a retirada passasse a ocorrer no próprio município.Na educação, sua principal proposta é expandir programas que aproximem pais e responsáveis das escolas públicas. Natielle defendeu ações de orientação às famílias e o fortalecimento de conteúdos ligados a convivência, ética e desenvolvimento socioemocional. Questionada sobre o modelo de escola cívico-militar, declarou ser favorável à participação de monitores como apoio ao trabalho dos professores, especialmente em temas relacionados a disciplina e respeito.A entrevista abordou ainda economia e trabalho. Natielle associou a geração de empregos ao incentivo a pequenos empreendedores e classificou o Bolsa Família como uma medida de assistência que, em sua avaliação, deve vir acompanhada de oportunidades de estudo e trabalho. Sobre o debate do fim da escala 6×1, evitou declarar apoio ou oposição à mudança em si: afirmou que uma decisão dessa dimensão exige análise de impacto econômico e discussão mais ampla antes da votação.A candidata também falou sobre outro tema polêmico do momento e se posicionou contra as plataformas de apostas, as bets. Ela relatou ter atendido pessoas endividadas por causa do jogo e argumentou que os prejuízos podem atingir o trabalho e as relações familiares. Ao responder a uma ouvinte sobre os desafios da política, apontou a integridade na aplicação dos recursos públicos e a definição de prioridades como questões centrais.No encerramento, Natielle falou das dificuldades de conciliar a campanha com a maternidade e defendeu maior presença feminina nos espaços de decisão. Disse ainda que, caso não seja eleita deputada federal, continuará exercendo o mandato de vereadora em Votuporanga.