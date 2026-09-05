Equipes das Secretarias de Serviços Urbanos, de Obras Públicas e de Trânsito, Transporte e Segurança, além da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para reparos

publicado em 08/09/2026

Equipes das Secretarias de Serviços Urbanos, de Obras Públicas e de Trânsito, Transporte e Segurança, além da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para reparos Foto: Prefeitura de Votuporanga

A forte ventania que atingiu Votuporanga no sábado (5/9), provocou quedas de árvores e galhos, além de outros transtornos em diversos locais da cidade. A queda de energia registrada durante a ocorrência também causou a paralisação de semáforos em alguns pontos. Diante dos estragos, equipes da Prefeitura foram mobilizadas e trabalharam no domingo e no feriado para realizar a limpeza, os reparos e os serviços necessários para garantir a segurança da população e restabelecer a organização dos espaços públicos.Entre as frentes mobilizadas esteve a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, com equipes empenhadas na retirada de árvores e galhos, limpeza de praças, avenidas e da Rodoviária, além de serviços de zeladoria e manutenção em diferentes pontos da cidade. A Secretaria Municipal de Obras Públicas também participou das ações de atendimento e manutenção, contribuindo para os reparos necessários após os impactos provocados pela ventania.Já a Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Segurança atuou no restabelecimento de semáforos afetados pela queda de energia. As equipes realizaram a reprogramação e sincronização dos equipamentos para que voltassem a funcionar adequadamente. Nos locais que demandavam atenção, também foram utilizados cavaletes para reforçar a sinalização e alertar motoristas e pedestres, contribuindo para a segurança e a organização do trânsito.Em uma das ocorrências, uma árvore caiu sobre uma residência e contou com o atendimento do Corpo de Bombeiros, acompanhado pela Defesa Civil. O trabalho foi necessário para garantir a segurança no local e prestar o atendimento diante dos riscos provocados pela queda da árvore.A mobilização integrada das diferentes áreas foi fundamental para minimizar os impactos provocados pela ventania, com ações voltadas à segurança, limpeza, manutenção e organização dos espaços públicos. Mesmo durante o domingo e o feriado, servidores permaneceram empenhados no atendimento às demandas, priorizando os locais que apresentavam maior necessidade de intervenção.Colaboração da populaçãoA Prefeitura reforça que a colaboração da população é imprescindível, especialmente em situações de chuva e ventania. O descarte inadequado de resíduos em locais proibidos pode contribuir para o agravamento de ocorrências e causar novos transtornos.Materiais descartados de forma irregular podem ser carregados pela água ou pelo vento, atingir vias e sistemas de drenagem, bloquear bocas de lobo, prejudicar a circulação e até provocar acidentes. Por isso, a orientação é para que os moradores façam o descarte correto dos resíduos e evitem jogar lixo nas ruas.A manutenção de uma cidade limpa, organizada e segura depende também da participação da população. A colaboração de cada morador contribui para evitar novos problemas e facilita o trabalho das equipes municipais, especialmente em situações de emergência como a registrada neste fim de semana.