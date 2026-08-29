Competição será realizada de 8 a 18 de outubro em diversos espaços da cidade e deve reunir cerca de 10 mil atletas; edição contará com aproximadamente 30 modalidades

publicado em 08/09/2026

Foto: Divulgação

Votuporanga já está em contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos de sua história. Faltam 30 dias para o início da 88ª edição dos Jogos Abertos do Interior "Horácio Baby Barioni", que será realizada de 8 a 18 de outubro e deverá reunir cerca de 10 mil atletas, além de comissões técnicas, familiares e visitantes de diferentes regiões do Estado de São Paulo.Durante 11 dias, a cidade será palco de disputas em 28 modalidades esportivas, além do Beach Tennis, que será realizado como modalidade extra. A programação inclui Atletismo, Badminton, Basquetebol, Basquetebol 3x3, Biribol, Bocha, Boxe, Capoeira, Ciclismo, Damas, Futebol, Futsal, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Handebol, Judô, Karatê, Kickboxing, Malha, Natação, Supino, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Voleibol, Vôlei de Praia, Wrestling (luta olímpica) e Xadrez.Para receber toda essa programação, as competições serão distribuídas por diversos pontos do município, ocupando escolas, ginásios esportivos, clubes, o Parque da Cultura e outros espaços. Entre os principais locais estão o Parque Aquático Esportivo "Saverio Maranho", o Centro Social Urbano (CSU) "Jane Maria de Lacerda Soares", o Centro Municipal de Educação Esportiva "Mario Covas", a Unifev (Cidade Universitária) e a Estrada Vicinal Adriano Pedro Assi (Estrada 27).A escolha de Votuporanga para sediar a competição estadual é resultado da estrutura apresentada pelo Município, da experiência adquirida na organização dos Jogos Regionais no ano passado e da confiança do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria de Esportes do Estado de São Paulo na capacidade da cidade em receber atletas e organizar um evento de grande porte.Os Jogos Abertos do Interior deverão provocar uma intensa movimentação em Votuporanga durante o período da competição, com milhares de atletas, integrantes de equipes, familiares e visitantes circulando pelo município. Além de colocar a cidade no calendário dos grandes eventos esportivos do Estado, a competição representa uma oportunidade de apresentar Votuporanga a pessoas de diversas regiões do Estado e gerar reflexos positivos em setores como hotelaria, alimentação, comércio, turismo e prestação de serviços, já que atletas e equipes permanecerão no município durante os dias de disputas, ampliando a circulação de pessoas e fortalecendo a economia local.Esporte para todosA realização dos Jogos Abertos também reforça uma das prioridades do Município: ampliar o acesso da população à prática esportiva. Por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, a Prefeitura oferece diversas modalidades gratuitas para diferentes faixas etárias, criando oportunidades para quem deseja iniciar uma atividade, manter uma rotina saudável ou desenvolver habilidades esportivas.Como novidade, a Pasta Municipal passou a oferecer aulas gratuitas de Xadrez, Damas e Handebol, ampliando as opções disponíveis à população e possibilitando que crianças, jovens e adultos tenham contato com novas modalidades esportivas.Votuporanga também conta com diferentes espaços e equipamentos esportivos disponíveis à população. A relação pode ser consultada no site oficial da Prefeitura, na página da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer.Mais informações sobre as modalidades oferecidas pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, incluindo inscrições, dias e horários, podem ser obtidas pelo telefone (17) 3426-1200.