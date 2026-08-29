A ocorrência foi registrada como morte acidental e morte suspeita

publicado em 08/09/2026

Especialista em ortopedia, ele atuava na área em Rio Preto Foto: Reprodução/Doctoralia

O médico Evandro Luís Fonseca de Souza, de 51 anos, morreu neste domingo (6), por volta das 14h30, após sofrer uma descarga elétrica em uma residência de São José do Rio Preto. Especialista em ortopedia, ele atuava na área médica da cidade.Segundo informações do 13º Grupamento de Bombeiros, uma equipe foi acionada para atender uma ocorrência envolvendo uma vítima inconsciente, que estava caída em um local elevado e de difícil acesso. Para o atendimento, foram mobilizados nove bombeiros, um médico, uma enfermeira e quatro viaturas.As equipes de emergência realizaram os procedimentos de avaliação e atendimento, mas o óbito foi confirmado ainda no local.De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia Seccional, a Polícia Militar também foi chamada para prestar apoio à ocorrência. Conforme o relato de uma testemunha, ela teria visto a vítima caída e, ao tentar ajudá-la, também sofreu uma descarga elétrica. Apesar do incidente, não houve ferimentos graves.A Polícia Técnico-Científica esteve na residência para realizar os exames periciais. Após a conclusão dos trabalhos, o corpo foi encaminhado por uma funerária ao Instituto Médico Legal (IML). A ocorrência foi registrada como morte acidental e morte suspeita. As circunstâncias que levaram ao acidente deverão ser investigadas pelos órgãos competentes.Nota de pesarO Austa e o Instituto de Moléstias Cardiovasculares (IMC), de Rio Preto, divulgaram uma nota de pesar pela morte do médico. Em comunicado, as instituições lamentaram o falecimento de Evandro Luís Fonseca de Souza e destacaram sua trajetória profissional e contribuição para a medicina. A nota também manifesta solidariedade aos familiares, amigos, colegas de profissão e pacientes.