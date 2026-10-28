Prefeitura orienta famílias sobre o prazo para limpeza no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” e divulga horários das missas

publicado em 28/10/2026

Prefeitura orienta famílias sobre o prazo para limpeza no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” e divulga horários das missas Foto: Prefeitura de Votuporanga

Quem pretende limpar túmulos e jazigos com água no Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, em Votuporanga, tem até esta sexta-feira (30/10) para realizar o serviço. Para o Dia de Finados, celebrado na próxima segunda-feira (2/11), estão programadas missas nos cemitérios Municipal, Jardim das Flores e do Distrito Simonsen.A Secretaria de Serviços Urbanos informa que, após o prazo, a limpeza no Cemitério Municipal poderá ser feita somente com tecidos, sem utilização de água por meio de baldes ou mangueiras. Já o prazo para construções, reformas e pinturas de jazigos e sepulturas terminou em 16 de outubro.A capela do Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva” recebeu recentemente uma cobertura, atendendo a uma antiga reivindicação da população. A melhoria foi realizada pela Prefeitura de Votuporanga para oferecer mais conforto e melhores condições de acolhimento à comunidade, especialmente durante o Dia de Finados, quando o espaço recebe um número maior de pessoas.O secretário de Serviços Urbanos, Fabio Okamoto, orienta os moradores a concluírem a limpeza dentro do período permitido. “Estamos nos últimos dias para a limpeza com água e pedimos que as famílias fiquem atentas ao prazo. A colaboração de todos é importante para manter o cemitério organizado e preparado para receber os visitantes”, destaca.As missas de Finados serão realizadas na segunda-feira (2/11). No Cemitério Municipal “Petronilo Gonçalves da Silva”, as celebrações estão programadas para as 7h, 9h, 12h, 15h e 17h. No Cemitério Jardim das Flores, a missa será às 8h.Também haverá celebração às 8h no Cemitério Municipal do Distrito Simonsen, localizado na Rua São Paulo, s/n. A programação é organizada pela Diocese de Votuporanga.