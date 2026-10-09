Tudo começou quando a Gisele Kinker Wehinger solicitou um espaço no bairro Boa Vista para a construção de campo de futebol para a prática esportiva

publicado em 09/10/2026

Tudo começou quando a Gisele Kinker Wehinger solicitou um espaço no bairro Boa Vista para a construção de campo de futebol para a prática esportiva Foto: Paróquia Santa Luzia

Da redaçãoA Paróquia Santa Luzia, em Votuporanga, vai celebrar 50 anos de sua fundação em 1º de setembro de 2027, tendo sido fundada em 1977. Apesar disso, sua história data de quase 30 anos antes desse começo e junta um campo de futebol e a prática de esportes com a religião católica.Tudo começou quando a Gisele Kinker Wehinger solicitou um espaço no bairro Boa Vista para a construção de campo de futebol para a prática esportiva. Condicionalmente atrelado ao pedido estava a construção de uma capela dedicada a Santa Luzia. A requisição foi atendida em 16 de dezembro de 1947 com a lavração da escritura de doação do terreno, tendo como representante da Igreja o Padre João Schuettler, com a participação do bispo diocesano do Rio Preto, Dom Lafayette.O edifício da Capela Santa Luzia demorou três anos para ser erguido, com as obras tendo ocorrido entre 1948 e 1952 e contou com o apoio de muitas pessoas da comunidade ao redor. Para celebrar a sua inauguração, a capela recebeu, em 10 de maio de 1953, a Missa de inauguração da Capela Santa Luzia, presidida pelo Padre Frei Benjamin Maria de Piracicaba.A praça, que atualmente cerca a paróquia, nem sempre esteve presente. Sua inauguração, com a nomenclatura atual, ocorreu em abril de 1968, durante uma celebração que reuniu tantos fiéis que a pequena capela já não comportava todos.Menos de dez anos depois, foi a vez da transformação oficial da pequena capela em paróquia oficial. Em 1º de setembro de 1977, o então bispo da Diocese de Rio Preto, Dom José Aquino Pereira, criou oficialmente a Paróquia Santa Luzia Macia, destacando a construção feita pela comunidade durante décadas enquanto capela.Apesar do processo ter ocorrido naquele ano, o primeiro padre a tomar posse como pároco local apenas o fez um ano depois, em setembro de 1978. O padre em questão era Silvio Roberto dos Santos, que estavam em sua primeira experiência como pároco, mas permaneceu à frente da comunidade por 33 anos, marcando a história da Paróquia Santa Luzia. Durante esse longo período, foram implantados importantes instrumentos de organização e participação comunitária, como os primeiros Conselhos Pastorais e Econômicos, além do primeiro grupo do Apostolado da Oração, o Clube de Mães e a Comunidade de Recuperação Nova Vida.A paróquia também é creditada por criar, ao longo de seus primeiros 25 anos como paróquia, quatro capelas dentro das quais se tornaram paróquias: Paróquia Santa Joana Princesa; Paróquia Senhor Bom Jesus; Paróquia São Francisco e Santa Clara; e nossa Capela Santos Reis e Nossa Senhora da Paz, na Vila Piauí.O ano de 2011 foi marcado por Padre Geomar ter assumido a paróquia, tendo ficado no local durante dez anos. Seu período à frente da paróquia foi marcado por reformas e melhorias na estrutura física, entre elas intervenções no presbitério, a troca das janelas e a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Ele também esteve presente na organização das pastorais, grupos, retiros e encontros, contribuindo para a continuidade da missão evangelizadora. Outra melhoria durante seu mandato foram a aquisição de uma nova imagem de Santa Luzia.O padre que está à frente da paróquia atualmente é Roberto Bocalete, tendo assumido em 2 de fevereiro de 2022. De acordo com a equipe da paróquia, “ao olharmos para trás e recordarmos tudo o que nossa Paróquia viveu e conquistou nos últimos quatro anos, é impossível não reconhecer as grandes transformações realizadas desde sua chegada do Padre Roberto. Cada obra, melhoria e investimento revela o compromisso com o patrimônio que pertence a toda a comunidade.”