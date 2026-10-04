Ruas próximas a locais de votação amanhecem tomadas por santinhos em Votuporanga (Foto: A Cidade)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Ruas próximas a locais de votação em Votuporanga amanheceram neste domingo (4) com santinhos de candidatos espalhados pelas ruas e calçadas. A data marca a votação para presidente da República.
A reportagem do jornal A Cidade
e da Cidade FM
percorreu alguns dos principais locais de votação do município durante a manhã e registrou material de propaganda eleitoral espalhado nas proximidades das escolas.
A equipe passou pelas escolas Cícero, Etec, SAO, Maria Izabel Martins e Anita Liévana Camargo, onde foram encontrados santinhos distribuídos pelas vias e calçadas próximas aos locais de votação.
A distribuição de material de propaganda eleitoral nas proximidades dos locais de votação é proibida pela legislação eleitoral. A prática é caracterizada como propaganda de boca de urna quando realizada no dia da eleição, estando sujeita às medidas previstas na legislação. Os registros foram feitos durante o percurso da equipe pelos locais de votação de Votuporanga.