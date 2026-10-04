Urna eletrônica apresenta problema e é substituída em Votuporanga (Foto: Agência Brasil)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Uma urna eletrônica instalada na Escola Estadual Professora Uzenir Coelho Zeitune, localizada na rua Pará, no bairro Vila Guerche, em Votuporanga, apresentou problema na manhã deste domingo (4).
O equipamento utilizado na seção eleitoral 196 apresentou uma falha no teclado durante o funcionamento da votação. A ocorrência foi comunicada à Justiça Eleitoral de Votuporanga, que realizou a substituição da urna. De acordo com as informações colhidas pela reportagem da rádio Cidade 94,7 FM
, a troca foi realizada rapidamente, em aproximadamente 10 minutos, permitindo a continuidade da votação no local.
Votuporanga tem 69.073 eleitores cadastrados para a eleição deste domingo (4). Todas essas pessoas estão divididas entre 31 escolas que receberão as zonas eleitorais e ficarão abertas entre 8h e 17h. O número de eleitores mostrou bastante crescimento. Entre 2009, o primeiro ano da base de dados, até hoje, foi um aumento de quase 7 mil pessoas, saindo de 62.451 para 69.108, um aumento de 10%. Apesar disso, a cidade não está com a maior quantidade de eleitores já registrada, que foi em 2023, quando 72.932 pessoas estavam registradas na cidade.
A cidade também tem 6% a mais de mulheres eleitoras do que homens. No total, são 36.684 eleitoras na cidade, contra 32.422 do gênero masculino, uma diferença de mais de 4 mil pessoas. Apesar de maioria entre eleitores, as mulheres ainda são sub-representadas em cargos políticos. Na cidade, dos 15 vereadores, apenas duas são mulheres, ou apenas 13,3% dos políticos.