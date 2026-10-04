Urna eletrônica apresenta problema e é substituída em Votuporanga

publicado em 04/10/2026

Urna eletrônica apresenta problema e é substituída em Votuporanga (Foto: Agência Brasil)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brUma urna eletrônica instalada na Escola Estadual Professora Uzenir Coelho Zeitune, localizada na rua Pará, no bairro Vila Guerche, em Votuporanga, apresentou problema na manhã deste domingo (4).O equipamento utilizado na seção eleitoral 196 apresentou uma falha no teclado durante o funcionamento da votação. A ocorrência foi comunicada à Justiça Eleitoral de Votuporanga, que realizou a substituição da urna. De acordo com as informações colhidas pela reportagem da rádio, a troca foi realizada rapidamente, em aproximadamente 10 minutos, permitindo a continuidade da votação no local.Votuporanga tem 69.073 eleitores cadastrados para a eleição deste domingo (4). Todas essas pessoas estão divididas entre 31 escolas que receberão as zonas eleitorais e ficarão abertas entre 8h e 17h. O número de eleitores mostrou bastante crescimento. Entre 2009, o primeiro ano da base de dados, até hoje, foi um aumento de quase 7 mil pessoas, saindo de 62.451 para 69.108, um aumento de 10%. Apesar disso, a cidade não está com a maior quantidade de eleitores já registrada, que foi em 2023, quando 72.932 pessoas estavam registradas na cidade.A cidade também tem 6% a mais de mulheres eleitoras do que homens. No total, são 36.684 eleitoras na cidade, contra 32.422 do gênero masculino, uma diferença de mais de 4 mil pessoas. Apesar de maioria entre eleitores, as mulheres ainda são sub-representadas em cargos políticos. Na cidade, dos 15 vereadores, apenas duas são mulheres, ou apenas 13,3% dos políticos.