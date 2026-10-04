Dalbert Mega vota em Votuporanga e afirma estar confiante após campanha eleitoral

publicado em 04/10/2026

Dalbert Mega vota em Votuporanga e afirma estar confiante após campanha eleitoral (Foto: A Cidade)

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brO candidato a deputado federal Dalbert Mega, empresário de Votuporanga e integrante do Partido Progressistas, votou na manhã deste domingo (4) na Escola Anita Liévana Camargo, em Votuporanga.Após votar, o candidato conversou com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM e falou sobre o trabalho na campanha eleitoral. Dalbert Mega destacou que está confiante depois de uma campanha que, segundo ele, foi marcada por uma intensa agenda em diferentes municípios do Estado de São Paulo. “Estou confiante de que Votuporanga terá novamente um deputado federal. Andamos em 63 municípios, ficamos também bastante tempo na capital, ficamos muito em Jundiaí, Campinas e Sorocaba. Aqui em Votuporanga nós acreditamos que teremos um percentual muito alto”, falou.Votuporanga tem 69.073 eleitores cadastrados para a eleição deste domingo (4). Todas essas pessoas estão divididas entre 31 escolas que receberão as zonas eleitorais e ficarão abertas entre 8h e 17h. O número de eleitores mostrou bastante crescimento. Entre 2009, o primeiro ano da base de dados, até hoje, foi um aumento de quase 7 mil pessoas, saindo de 62.451 para 69.108, um aumento de 10%. Apesar disso, a cidade não está com a maior quantidade de eleitores já registrada, que foi em 2023, quando 72.932 pessoas estavam registradas na cidade.A cidade também tem 6% a mais de mulheres eleitoras do que homens. No total, são 36.684 eleitoras na cidade, contra 32.422 do gênero masculino, uma diferença de mais de 4 mil pessoas. Apesar de maioria entre eleitores, as mulheres ainda são sub-representadas em cargos políticos. Na cidade, dos 15 vereadores, apenas duas são mulheres, ou apenas 13,3% dos políticos.