Segundo o parlamentar, a situação envolve a disponibilidade de leitos, a transferência de pacientes e a demora no encaminhamento de pessoas que procuram atendimento na rede pública

publicado em 11/11/2026

Segundo o parlamentar, a situação envolve a disponibilidade de leitos, a transferência de pacientes e a demora no encaminhamento de pessoas que procuram atendimento na rede pública. Foto:

Daniel Marquesdaniel@acidadevotuporanga.com.brDurante seu pronunciamento na tribuna da 40ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga, na noite desta segunda-feira (9), o vereador Sargento Marcos Moreno (PL) relatou que recebeu, nos últimos dias, reclamações de familiares de pacientes relacionadas à falta de vagas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e às dificuldades de acesso aos serviços de saúde no município. Segundo o parlamentar, a situação envolve a disponibilidade de leitos, a transferência de pacientes e a demora no encaminhamento de pessoas que procuram atendimento na rede pública.Moreno ressaltou que, em sua avaliação, os problemas enfrentados pela rede de saúde não são responsabilidade da Santa Casa de Votuporanga, mas estão relacionados à demanda por atendimento e à falta de continuidade nos encaminhamentos. “Eu tive, entre quinta-feira e sábado, duas reclamações de familiares apavorados com relação a falta de vagas na UTI. Nós tivemos, inclusive, paciente que foi retirada da UTI para que pudesse surgir uma vaga para alguém que precisasse entrar. É nada mais nada menos que um colapso. É isso que a rede de saúde está enfrentando, e em Votuporanga não é diferente. E não é culpa da Santa Casa. Nós estamos em uma situação gravíssima na área da saúde. Nós precisamos dar vazão àquelas pessoas que chegam buscando um atendimento na UPA, no Mini-hospital e que estão horas, dias na fila do Cross. Não tem uma vazão, não dá uma continuidade no tratamento de uma pessoa que chega ali com uma emergência”, declarou.Durante a manifestação, o parlamentar também chamou a atenção para a necessidade de ampliar a capacidade de atendimento regional de saúde. O vereador lembrou que, anteriormente, a justificativa apresentada para a implantação de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) regional em Votuporanga era que o município não atingia o requisito populacional de 100 mil habitantes.Segundo o parlamentar, esse número foi ultrapassado, mas o assunto deixou de ser discutido e não houve, até o momento, novos encaminhamentos sobre a proposta. “Nós ultrapassamos [o número de 100 mil habitantes], só que eu não ouvi mais nada sobre o assunto. Eu não ouvi mais ninguém falar e se empenhar que a UPA regional tem que ser criada, porque nós estamos com uma demanda”, falou.