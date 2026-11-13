Projeto da Prefeitura prevê a transformação do entorno da Represa Municipal em um amplo espaço de lazer, convivência, esporte e contato com a natureza

publicado em 13/11/2026

Projeto da Prefeitura prevê a transformação do entorno da Represa Municipal em um amplo espaço de lazer, convivência, esporte e contato com a natureza

Votuporanga está se preparando para ganhar um novo espaço de lazer, convivência e contemplação da natureza. A Prefeitura trabalha no projeto de implantação do Parque da Represa, uma proposta que promete transformar o entorno da Represa Municipal “Prefeito Luiz Garcia de Haro” em uma nova referência de qualidade de vida para a população.A iniciativa representa um novo olhar para uma região que tem crescido muito na cidade, acompanhando a expansão urbana e o surgimento de novos loteamentos e empreendimentos residenciais. A proposta é valorizar ainda mais esse espaço, aproximando a população da natureza e oferecendo novas opções para aproveitar a cidade.A ideia é criar um ambiente que reúna lazer, esporte e convivência familiar, com estrutura para caminhadas, passeios de bicicleta, atividades físicas e momentos de descanso. Entre os elementos previstos no espaço estão ciclovia, playground, academia ao ar livre, paisagismo e ambientes de convivência, integrados à paisagem natural da represa.A obra será executada com recursos do Município e poderá contar também com investimentos do Governo do Estado de São Paulo, além de recursos federais, através de apoio do deputado Luiz Carlos Motta.O projeto segue uma proposta semelhante à do Parque da Cultura, que se consolidou como um dos principais cartões-postais de Votuporanga e um importante ponto de encontro para famílias, crianças, jovens e pessoas de todas as idades.A transformação da região também está relacionada ao trabalho de recuperação da Represa Municipal. O desassoreamento já avançou, com mais de 62 mil metros cúbicos de sedimentos retirados, contribuindo para a recuperação do reservatório e preparando o cenário para novas possibilidades de valorização daquele espaço.Para o prefeito Jorge Seba, o Parque da Represa representa um investimento no futuro da cidade e na qualidade de vida das pessoas. A proposta é ampliar as opções de lazer da população, valorizar uma região em desenvolvimento e criar mais um espaço público para que as famílias possam aproveitar Votuporanga.Com o Parque da Cultura já incorporado à identidade da cidade, Votuporanga começa a projetar um novo cenário: um espaço onde natureza, esporte e convivência estarão ainda mais próximos da população.