Competição é realizada desde sexta-feira (23) e reúne atletas em evento exclusivo para sócios
O torneio oferece premiação em dinheiro aos melhores colocados (Foto: VotuClube)
Daniel Marques
daniel@acidadevotuporanga.com.br
Desde sexta-feira (23), Votuporanga sedia o 2º Torneio de Tênis VotuClube – Categoria Convidados. A competição acontece nas dependências do VotuClube e é fechada exclusivamente para sócios. O campeonato reúne nomes conhecidos do tênis na região, inclusive com atletas que têm pontos na ATP (Associação dos Tenistas Profissionais). O último jogo deste sábado (24) começa 19h30, e a grande final será neste domingo (25), às 9h.
Segundo os organizadores, o torneio reúne atletas convidados e busca promover disputas de alto nível técnico dentro do clube. “Quando a categoria é especial, tudo muda: o ritmo acelera, a disputa cresce e cada ponto ganha ainda mais peso. Garra, talento e grandes jogos em quadra. Prestigie”.
O torneio oferece premiação em dinheiro aos melhores colocados, com R$ 2 mil destinados ao campeão, R$ 1 mil ao segundo colocado e R$ 400 para cada um dos semifinalistas.