Adolescente de 15 anos foi flagrado com cocaína, crack, maconha, dinheiro e celular no bairro Vila União, conhecido pelo alto índice de criminalidade

publicado em 04/02/2026

Drogas, dinheiro e celular apreendidos pela Força Tática com adolescente durante ocorrência de tráfico no bairro Vila União, em Jales. Foto: Divulgação

Luciana TambuqueLuciana@acidadevotuporanga.com.brNa tarde desta terça-feira (3), por volta das 16h, uma equipe da Força Tática da Polícia Militar apreendeu um adolescente de 15 anos por ato infracional análogo ao tráfico de entorpecentes no bairro Vila União, em Jales.De acordo com a polícia, durante patrulhamento pela região — conhecida pelos altos índices de criminalidade, como tráfico de drogas, homicídios e outros ilícitos — os policiais visualizaram um indivíduo já conhecido nos meios policiais por envolvimento com o tráfico local. O adolescente foi visto entrando em uma área verde, local que, segundo denúncias recorrentes, é utilizado por traficantes para esconder drogas e buscá-las conforme a comercialização, prática conhecida como modus operandi comum na região.Ao perceber que seria abordado, o menor arremessou um objeto de cor branca ao solo. Após buscas, os policiais localizaram o objeto, que continha diversas porções de entorpecentes. Em seguida, foi realizada a busca pessoal, sendo encontrados com o adolescente uma nota de R$ 20,00 em dinheiro e um aparelho celular da marca Samsung.Diante dos fatos, o menor recebeu voz de apreensão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Jales. O delegado de plantão, Dr. Dorival Brizotti, tomou ciência da ocorrência e determinou o registro do Boletim de Ocorrência Policial Civil nº BT7960, de natureza Ato Infracional/Apreensão de Menor/Tráfico de Entorpecentes.O adolescente, identificado pelas iniciais F.K.H.S., de 15 anos, permaneceu apreendido e à disposição da Justiça.Apreensões realizadas:14 porções de cocaína (0,013 kg)3 pedras de crack e fragmentos (0,003 kg)2 porções de maconha (0,009 kg)R$ 20,00 em dinheiro1 aparelho celular Samsung