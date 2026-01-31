Acidente aconteceu na manhã desta terça-feira, mobilizou equipes policiais e deixou o trânsito lento em um dos principais corredores da cidade

publicado em 04/02/2026

Foto: Daniel Castro/A Cidade

Luciana Tambuqueluciana@acidadevotuporanga.com.brNa manhã desta quarta-feira (4), um acidente de trânsito com vítima foi registrado na avenida Pansani, em Votuporanga, envolvendo três automóveis. A colisão ocorreu em um trecho de grande fluxo de veículos e provocou lentidão momentânea no trânsito, além de chamar a atenção de motoristas e pedestres que passavam pelo local.De acordo com informações apuradas pelo jornal, dois veículos seguiam pela Avenida Pansani e reduziram a velocidade para acessar o início da Rua Tibagi. No mesmo sentido, um terceiro automóvel trafegava pela via, com intenção de seguir pela Avenida João Gonçalves Leite, porém o condutor não conseguiu frear a tempo, colidindo bruscamente na traseira do primeiro veículo.Com a força do impacto, o primeiro carro foi arremessado contra o segundo, dando início a uma colisão em cadeia. Na sequência, todos os veículos acabaram envolvidos, sofrendo danos consideráveis, principalmente nas partes frontais e traseiras. Apesar do susto, não houve registro de vítimas em estado grave.A condutora do segundo veículo sofreu ferimentos e precisou ser socorrida. Ela foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Votuporanga, onde passou por exames médicos para avaliação do seu estado de saúde. Até o fechamento desta matéria, não havia informações oficiais sobre a gravidade dos ferimentos.A Polícia foi acionada e compareceu ao local para registrar a ocorrência, controlar o tráfego e orientar os motoristas. Após levantamento das circunstâncias do acidente, não foi constatada nenhuma infração de trânsito. Concluídos os procedimentos de praxe, os veículos foram liberados aos respectivos proprietários.