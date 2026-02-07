Paulo Roberto Santos não é mais técnico da Votuporanguense
A diretoria do Clube Atlético Votuporanguense informa que, na manhã desta quinta-feira (12), após a última derrota em casa, realizou uma reunião com o treinador Paulo Roberto e, em comum acordo, decidiu pelo encerramento do trabalho em razão dos últimos resultados.
“O CAV agradece ao treinador Paulo Roberto e a toda a sua comissão técnica pelo profissionalismo, dedicação e empenho demonstrados durante o período em que estiveram à frente da equipe, desejando sucesso na sequência de suas carreiras. O clube segue focado na continuidade da temporada e informará oportunamente os próximos passos”, comunicou.