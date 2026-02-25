Votuporanguense e São José jogaram na noite deste sábado (28) na Arena Plínio Marin
CAV e São José jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: Ísis Madi)
Da redação
Pela 14ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o São José, na Arena Plínio Marin, em Votuporanga, na noite deste sábado (28). Após quatro vitórias seguidas, o CAV perdeu por 2 a 1 para os visitantes e segue com 24 pontos no torneio.
O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Pablo; Vinícius Baracioli, Richard, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alison, Daniel e Watson; Marcus Nunes e Luiz Thiago.
Aos seis minutos, os visitantes abriram o placar. Luís Otávio chutou da entrada da área, rasteiro, no canto direito de Pablo. Aos 16, Marcos Nunes chutou de fora da área e quase empatou. O primeiro tempo terminou mesmo em 1 a 0 para o São José.
Já na segunda etapa, aos 16 minutos, o São José fez mais um. Depois de cobrança de escanteio da esquerda, Lucas cabeceou para marcar. Aos 22, a Pantera descontou. Após levantamento da direita, Marcos Nunes cabeceou para o gol. O CAV até tentou pressionar o adversário, mas o jogo terminou mesmo em 2 a 1.
A Pantera volta a jogar no sábado (7), às 15h, contra o XV de Piracicaba, na casa do adversário, pela última rodada da primeira fase.