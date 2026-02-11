Votuporanguense e São Bento jogaram na noite desta quarta-feira (18) na Arena Plínio Marin
Votuporanguense e São Bento jogaram nesta quarta-feira (18) (Foto: Rapha Marques)
Da redação
Pela 11ª rodada da primeira fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o Clube Atlético Votuporanguense recebeu o São Bento na noite desta quarta-feira (18) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. O CAV venceu por 3 a 1 e chegou aos 18 pontos no torneio.
O CAV do técnico Marcus Vinícius Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Amorim, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alison e Rodolfo; Fernandinho, Luiz Thiago e Caio Mancha.
Aos sete minutos, Fernandinho deu uma bela enfiada de bola para Alison, que foi derrubado pelo goleiro Vagner e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, Rodolfo bateu no canto direito do arqueiro, que pulou para o outro lado. Aos 37, Guilherme chutou de longe e Gabriel Félix mandou para escanteio. A primeira etapa bem fraca tecnicamente terminou em 1 a 0 para os donos da casa.
Já no segundo tempo, aos quatro minutos, após recuo de bola para o goleiro do São Bento, Daniel chegou na frente e foi derrubado fora da área por Vagner, que levou cartão vermelho direito. Na cobrança de falta, Fernandinho chutou e Zuconelli, goleiro que acabara de entrar, fez uma bonita defesa.
Aos 15, Luiz Thiago recebeu na área, pelo lado esquerdo, girou, chutou e a bola passou perto depois de desvio. Na cobrança de escanteio, Luiz Thiago cabeceou e a bola foi no canto esquerdo de Zuconelli: 2 a 0 para a Alvinegra. Aos 20, depois de cobrança de falta da intermediária, Casagrande cabeceou para descontar para os visitantes.
Aos 28, Luiz Thiago foi lançado na área, matou no peito e tocou na saída de Zuconelli que defendeu. Aos 31, Luiz Thiago recebeu, ficou na cara do gol, mas chutou no meio e Zuconelli defendeu mais uma. Aos 45, Hugo, que entrou na segunda etapa, recebeu dentro da área, pela direita, e chutou rasteiro para fazer o terceiro. A partida terminou em 3 a 1 para a Alvinegra. A Pantera volta a jogar domingo (22), às 10h, contra o Oeste, na casa do adversário.