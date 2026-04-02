CAV e Água Santa jogaram na Arena Plínio Marin (Foto: @fotografia.leandro)
O Clube Atlético Votuporanguense passou por cima do Água Santa na noite desta quarta-feira (8) na Arena Plínio Marin, em Votuporanga. Em jogo válido pela penúltima rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 2026, o CAV venceu por 5 a 1, segue invicto nesta etapa do torneio e na liderança do seu grupo.
O CAV do técnico Marcus Viola começou o jogo com Gabriel Félix; Vinícius Baracioli, Heitor, Pedro Vitor e Kauan; Feitosa, Alisson, Rodolfo e Fernandinho; Marcus Nunes e Luiz Thiago.
A Pantera abriu o placar aos 25 minutos. Depois de levantamento da direita, Fernandinho, de primeira, bateu bonito, no canto esquerdo do goleiro Vanderlei. Aos 34, Alison recebeu na área, driblou o goleiro, cruzou e Vinícius Baracioli desviou para a rede. O segundo da Alvinegra.
Aos 45, o terceiro. Após bate e rebate, Marcus Nunes chutou duas vezes até marcar, e o primeiro tempo terminou em 3 a 0. Já na segunda etapa, aos nove minutos, Rodolfo chutou da entrada da área, a bola desviou e entrou: 4 a 0 para a o CAV.
Vitinho descontou para os visitantes aos 23 minutos. Depois de levantamento da esquerda, ele cabeceou bonito para marcar. Aos 45, Minho fez o quinto após cruzamento da esquerda, e o jogo terminou em 5 a 1. A Pantera volta a entrar em campo na quarta-feira (15), às 19h, em Itu, contra o Ituano.