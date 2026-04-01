Foto: Divulgação
Vários Votuporanguenses apareceram e ficaram bem colocados na corrida ZRUN NIGHT, prova pedestre de 5km. No total foram quase 800 atletas de toda a região, competindo em Fernandópolis. A prova foi realizada no sábado (4).
Confira a classificação:
Classificação geral feminina
1 – Karina Franzin - 18’55
3 – Francielle Neves – 22”36
Classificação por categoria.
Monaiza Trindade – 3ª de 30ª34 – 23’09
Luana Teixeira – 2ª de 25ª29 – 25’43
Andrea Boaventura – 8ª de 35ª39 – 27’10
Eliete Guilherme – 1ª de 60ª64 – 27’19
Carla Rodrigues – 4ª de 19ª24 – 27’28
Amanda Salmim – 8ª de 40ª44 – 28’02
Mara Costa – 2ª de 50ª54 – 28’17
Karen Mazi Costa – 5ª de 19ª24 – 28’19
Vanessa Trindade – 9ª de 40ª44 – 28’21
Julia Nunes – 6ª de 25ª29 – 29’22
Ana Lara Ribeiro – 7ª de 25ª29 – 30’03
Joyce Adeline da Silva – 18ª de 35ª39 – 30’19
Miria Garcia – 8ª de 25ª29 – 30’32
Luciana Cruz Oliveira – 22ª de 40ª44 – 31’04
Letícia Santos – 21ª de35a39 – 31’42
Lana Padilha – 17ª de 25ª29 – 34’04
Patricia Coutinho – 32ª de 40ª44 – 34’54
Carla Avanço – 21ª de 25ª29 – 35’39
Mirian Borges – 42ª de 30ª34 – 36’13
Ana Paula Lourenço – 43ª de 35ª39 – 37’39
Michelly Oliveira Barbosa – 48ª de 30ª34 – 38’02
Flavia Morais – 46ª de 35ª39 – 38’20
Eliene Gomes – 9ª de 50ª54 – 38’35
Luzia Aguiar – 3ª de 65 acima – 39’33
Patricia Alves – 53ª de 30ª34 – 39’47
Luana Alves de Melo – 55ª de 30ª34 – 39’49
Daniele Zarpelão – 56ª de 30ª34 – 39’50
Daniela Vieira – 57ª de 30ª34 – 40’06
Amanda Sena – 64ª de 30ª34 – 41’34
Anelise Preter – 65ª de 30ª34 – 41’36
Amanda Costa – 41ª de 25ª29 – 42’03
Gabriela Souza – 45ª de 25ª29 – 43’26
Thaisa Vitorino – 68ª de 30ª34ª – 44’56
Lorenna Minhoto – 49ª de 25ª29 – 48’24
Leticia Barros – 72ª de 30ª34 – 55’29
Daiane Filigueira – 73ª de 30ª34 – 56’21
Classificação Masculina
FERNANDO RICARDO PRADO Geral 3º geral 0:17:36
MARCELO APARECIDO DE FRANCA geral 4º geral 0:18:32
CLEIMAR BRAZ MACHADO M4044 1 0:19:26
ARTHUR SALMIN M1518 2 0:20:15
ROBSON JESUS DA TRINDADE M4549 3 0:20:41
GEOVANI FERREIRA M3539 9 0:21:37
JAIR NERES M5054 3 0:21:50
OSMANI BORBA M6064 2 0:22:18
LEANDRO CAETANO M4549 6 0:22:27
ALEXANDRE FAVARO M3034 10 0:22:28
JOAO BOCCATO M4549 7 0:22:34
WAGNER IZZO M3539 12 0:22:52
MURILO ALVES BORGES M3034 16 0:24:11
VITOR TOSCHI M2529 17 0:24:28
ROGERIO DARRI M4549 12 0:25:23
LEANDRO BORGES M2529 26 0:26:00
PAULO HENRIQUE MARTINS DE ANDRADE M1924 24 0:26:27
JHONATAN TEIXEIRA ROCHA M3034 27 0:26:29
JOSE CARLOS CABRAL RODRIGUES M6064 4 0:27:06
EDSON ALEXANDRE DA SILVA M3539 25 0:27:27
JORGE LUIZ ARAUJO DE OLIVEIRA M3034 36 0:27:55
GABRIEL HONORATO DE SOUZA M1924 31 0:27:59
ERIVELTO AVANCO M4549 20 0:29:32
GERALDO BORGES M6064 8 0:31:03
LUCAS S S SOUZA M1924 40 0:31:26
JORGE GOMES DA SILVA M6599 5 0:31:59
WAGNER RODRIGUES DO NASCIMENTO M4044 27 0:34:21
RENAN DA SILVA HORACIO M3034 64 0:42:03
ADRIANO BOAVENTURA M4044 32 0:44:03