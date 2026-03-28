Equipe do técnico Marcus Viola está invicta nesta etapa do Campeonato Paulista da Série A2 2026

publicado em 02/04/2026

A Votuporanguense do atacante Luiz Thiago está invicta na segunda fase do Campeonato Paulista Foto: Rapha Marques

Da redaçãoO Clube Atlético Votuporanguense é o melhor time da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026 e se tornou o primeiro time classificado para a semifinal da competição. Com 10 pontos conquistados em quatro partidas, a equipe assegurou a vaga com duas rodadas de antecedência e mantém a melhor campanha desta etapa.Invicta, a Pantera soma três vitórias e um empate, com sete gols marcados e apenas dois sofridos, alcançando 83,3% de aproveitamento. O desempenho garante ao time a condição de destaque entre os participantes desta fase.A trajetória começou com vitória sobre o Ituano por 3 a 0, na Arena Plínio Marin. Na sequência, a equipe empatou sem gols com o Água Santa, em Diadema. Na terceira rodada, venceu o XV de Piracicaba por 2 a 1 no estádio Barão da Serra Branca e repetiu o placar diante do mesmo adversário, desta vez em Votuporanga.Com a classificação assegurada, a Alvinegra aguarda a definição do adversário na semifinal, que sairá do Grupo 3. Atualmente, o Juventus lidera a chave, seguido por Ferroviária, São José e Sertãozinho.Nesta fase os classificados foram divididos em dois grupos formados por 1º, 3º, 6º e 8º colocados de um lado, e 2º, 4º, 5º e 7º do outro, disputando partidas em turno e returno. Os líderes de cada chave enfrentarão os segundos colocados na semifinal, e os vencedores, além da vaga na decisão, garantem o acesso à elite estadual de 2027.O time de Votuporanga voltará a jogar somente quarta-feira (8), às 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o Água Santa.