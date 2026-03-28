Volante da Pantera conversou com a reportagem da rádio Cidade 94,7 FM sobre o seu momento com a camisa da Pantera

publicado em 03/04/2026

O volante Alison é um dos destaques do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 2026 Foto: Rapha Marques

Da redaçãoLeão na marcação do meio de campo, o volante Alison é um dos destaques do Clube Atlético Votuporanguense no Campeonato Paulista da Série A2 2026, em que o CAV já está na semifinal, portanto a dois jogos do Paulistão 2027.Ele conversou com a reportagem da rádio. Sobre o jogo contra o XV de Piracicaba, com foco em sua atuação e gol, ele disse que “trabalha para isso, para a gente poder desempenhar um bom futebol dentro de campo. Claro que também com toda a responsabilidade que o professor Viola nos dá, essa liberdade de estar chegando ali um pouco na frente da área. E graças a Deus eu fui feliz ali, pude contribuir com a equipe”.Questionado sobre sua força e resistência física, ele disse que agradece todos os dias por isso. “Eu estou sempre me cuidando também para sempre me doar ao máximo, para eu poder também jogar a maioria dos jogos, poder ajudar a Votuporanguense”, comenta. Ele também reafirmou seu amor pela Alvinegra. “O CAV é um time que eu amo muito, cara. Não só o time, mas também a cidade. Como eu falei, eu agradeço a Deus todo dia pela oportunidade, por estar com saúde, por estar empregado, por estar trabalhando. E também agradecer ao torcedor pelo carinho que sempre teve comigo”, acrescentou.Alison é figura conhecida da torcida alvinegra. É a segunda passagem dele pela equipe, em que foi campeão da Copa Paulista em 2018, conquistando o título inédito após vencer a Ferroviária nos pênaltis por 5 a 3, em 2 de dezembro, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.O Clube Atlético Votuporanguense é o melhor time da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026 e se tornou o primeiro time classificado para a semifinal da competição. Com 10 pontos conquistados em quatro partidas, a equipe assegurou a vaga com duas rodadas de antecedência e mantém a melhor campanha desta etapa. O time de Votuporanga voltará a jogar somente quarta-feira (8), às 19h30, na Arena Plínio Marin, contra o Água Santa.